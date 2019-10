🔥 Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds à 115,99€ au lieu de 149,99€

Des écouteurs simples qui vous accompagnent dans vos déplacements



Ecouteurs sans fil : les meilleures solutions pour profiter de votre playlist partout Les intra-auriculaires (ou intras pour les intimes) sont une famille d'écouteurs particulièrement prisée aujourd'hui et font office d'alternative aux écouteurs boutons et même aux casques pour les modèles les plus haut de gamme. Ces petits accessoires, essentiellement sans fil, permettent de mener une vie active tout en profitant de sa musique sans être gêné par le vacarme extérieur.

Notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil

Légers et endurants, les Galaxy Buds sont à l'aise dans n'importe quelle situation

Samsung n'aurait pas pu éviter la mode des écouteurs true wireless. Ces petits accessoires ont été popularisés par Apple, et se composent de deux simples écouteurs, entièrement sans fil et reliés à votre smartphone en Bluetooth. Avec les Galaxy Buds, le constructeur coréen propose une alternative compatible avec ses propres smartphones mais également tous les appareils du marché.Les Galaxy Buds bénéficient d'un son réalisé par les équipes d'AKG, un acteur reconnu du son. Les écouteurs Samsung permettent d'obtenir un son dynamique, équilibré sans saturation ni distorsion, même à haut volume. Ils disposent également de microphones pour que vous puissiez appeler vos proches ou répondre à un coup de fil d'un seul geste, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche.Mais ce qui rend ses écouteurs uniques reste leur simplicité d'utilisation. Pour les appairer à votre téléphone il suffit de les sortir de leur étui de rangement et le tour est joué, vous êtes prêts à écouter votre musique. Ils peuvent également associés à deux appareils Galaxy, et vous passez de l'un à l'autre en quelques secondes seulement. Les écouteurs sont très légers et confortables, et peuvent être utilisés à la fois pour vos déplacements quotidiens comme vos séances de sport.Enfin l'autonomie. Les écouteurs Galaxy Buds peuvent vous permettre d'écouteur de la musique durant 6 heures avant de devoir être rechargés. Le boitier permet deux charges supplémentaires, amenant l'autonomie totale à environ 20 heures avec une seule recharge. De quoi largement tenir une semaine sans passer par la prise électrique.Rakuten vous permet d'obtenir ses Galaxy Buds à un prix de seulement 115,99€, soit 15% de réduction par rapport à leur prix initial. Et profitez également de 5,80€ de bons d'achat offerts pour toute nouvelle commande sur le site.