🔥 Xiaomi Redmi Note 7 64 Go Bleu neptune à 163,48€

De grandes performances à petit prix

Bonne autonomie et appareil photo correct

Bien que son prix ne dépasse pas les 200€, le Xiaomi Redmi Note 7 dispose d'une puissance plus que correcte. Disposant de 3Go de RAM, et d'un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 660, le smartphone exécutera sans sourciller n'importe quelle application. Avec 32 Go d'espace de stockage interne extensibles avec une carte MicroSD, vous disposez d'une bonne marge de manœuvre avant de manquer d'espace. Pesant 186g pour 8,1mm d'épaisseur, avec un écran de 6.3pouces recouvert d'un verre Gorilla Glass 5, le Xiaomi Redmi Note 7 est un smartphone bien conçu et résistant.L'un des avantages du Xiaomi Redmi Note 7 réside dans son impressionnante autonomie. Disposant d'une batterie de 4000mAh, ce smartphone pourra tenir 2 à 3 jours d'utilisations sans aucune recharge. Compatible avec la technologie QuickCharge, il est possible de charger son smartphone beaucoup plus rapidement. Côté appareil photo, le Xiaomi Redmi Note 7 est équipé d'un capteur photo de 48MP à l'arrière, permettant au smartphone de produit des clichés d'une qualité correcte. Vous pourrez également le dégainer lorsque la luminosité est basse pour réaliser quelques photos grâce à son mode nuit.