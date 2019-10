🔥 Les Apple AirPods 2 à prix cassé chez Rakuten

AirPods 2 : une belle promotion chez Rakuten

Apple AirPods : la références des écouteurs sans-fil

Véritable succès depuis le premier modèle, lesdisposent de nombreux avantages qui justifient leur succès : des écouteurs légers, confortables et disposant de commandes gestuelles simples. Par exemple, il vous suffit de tapoter un écouteur pour changer de morceau, ou encore de glisser son doigt sur l'un des écouteurs pour gérer le volume. Bien qu'optimisés pour une utilisation sur iPhone, les AirPods sont compatibles avec tout smartphone via une connexion Bluetooth. Vous ne pourrez cependant pas bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, comme la mise en pause automatique de l'audio lorsqu'on retire l'un des deux écouteurs.Côté autonomie, ces AirPods 2 offrent une autonomie maximale de 5 heures d'écoutes. Grâce au boîtier de recharge sans fil, vous pourrez pousser celle-ci jusqu'à 24h. Pour seulement 15 minutes de charge, le produit dispose déjà de 3 heures d'autonomie. Le niveau de charge est indiqué par la couleur de la LED à l'extérieur de l'étui.Pour ne rien gâcher,vous offrira un bon d'achat de 10,15€ sur leur site. Un montant idéal pour acheter une house de protection en silicone pour votre boitier de recharge d'AirPods, ou encore des protections pour votre smartphone !Pensés pour une mobilité optimale, les AirPods offrent une grande liberté de mouvement du corps de son utilisateur. Au bureau, pendant une course à pied ou encore pendant une session de street workout, une fois posé dans vos oreilles, ces écouteurs ne bougeront pas d'un seul pouce.Confortables, vous pourrez aisément porter les AirPods pendant de longues sessions d'écoutes ou de conversation. Fidèles à la qualité des produits Apple, ces AirPods vous garantissent une écoute parfaitement préservée de la pollution sonore grâce au micro qui filtre les bruits extérieurs.