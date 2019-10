🔥 Achetez l'iPhone 11 64 Go au meilleur prix

Rakuten généreux en Super Points !

Apple toujours en tête

Une fois de plus, nous voilà chez Rakuten pour cette bonne affaire. Et une nouvelle fois, Rakuten vous gâte en Super Points si vous êtes membre du Club R. En effet, jusqu'à ce soir 23h59, bénéficiez de 110,70€ en bon d'achat une fois l'iPhone 11 commandé ! Cette somme peut ensuite être utilisée par les membres du Club Rakuten sur une future commande. La livraison chez vous est bien évidemment offerte mais vous devrez patienter entre 10 et 20 jours ouvrables avant d'avoir le smartphone entre vos mains. Bref, quelques avantages bien sympathiques sont à votre disposition sur ce site.Poursuivons en évoquant les spécificités de l'iPhone 11. Bien que le mobile d'Apple soit un habitué de notre section réservée aux bons plans, nous allons tout de même revenir sur ses caractéristiques principales. Ainsi, il possède un excellent écran OLED 5.8 pouces avec une définition atteignant 2436 x 1125 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A13 Bionic soutenu par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Vous n'aurez aucun mal à faire tourner toutes les applications et jeux de l'App Store avec cette configuration.Notre tour du propriétaire ne s'arrête pas là puisque nous allons maintenant passer à la partie photo. Une double caméra 12 mégapixels + 12 mégapixels a été placée à l'arrière du smartphone. Ainsi, vous aurez la possibilité de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un autre capteur 12 mégapixels qui s'emploiera à capturer de très beaux selfies. Avec sa batterie 3190 mAh, l'iPhone 11 profite d'une autonomie moyenne de deux jours complets. Vous apprécierez aussi les superbes finitions de l'appareil et son design réussi.Vous commencez à le connaître mais cet iPhone 11 a vu juste à tous les niveaux. C'est un modèle de puissance mais aussi d'ergonomie. Vos photos seront impeccables, l'autonomie est correcte et l'écran parfaitement calibré. Inutile d'en rajouter... Nous vous conseillons simplement de vite profiter de cette réduction avant sa disparition inéluctable.