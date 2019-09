🔥 French Days : Aspirateur robot Et Laveur Amibot Animal Comfort H2o à 299,99€ au lieu de 699,99€

Un prix cassé + un chèque cadeau sur Rakuten

Un robot pour les amis des animaux

C'est donc une réduction exceptionnelle de -57% que propose en ce moment l'enseigne française Rakuten , ce qui vous fait économiser exactement 400€ sur l'aspirateur et laveur robot Amibot. En plus de cette gigantesque remise, le site offre, comme à son habitude, un lot de Super Points à dépenser sur l'article de votre choix. Ainsi, vous recevrez 30€ tout rond, que vous pourrez utiliser dès votre prochaine commande sur Rakuten.Vous n'aurez rien à débourser de plus pour la livraison puisque celle-ci est offerte par le vendeur. L'expédition se fait dans les 24 heures après validation de votre panier. Si vous n'êtes pas totalement satisfait par votre aspirateur robot, pas de panique, vous avez un délai de deux semaines pour le renvoyer. L'appareil est, par ailleurs, sous garantie pendant 2 ans.Le robot Amibot a été spécialement conçu pour aspirer les touffes de poils les plus impressionnantes laissés sur le sol par nos animaux de compagnie, mais aussi pour traquer les poils plus fins qui se déposent très facilement un peu partout. Il est ainsi doté de 2 brosses latérales adaptées aux poils et d'une triple filtration HEPA anti-allergène. L'Amibot n'est pas seulement un aspirateur, il se charge également de nettoyer vos sols grâce à son réservoir H2o. Cette double fonction, il la met en pratique en un seul passage où le robot aspire efficacement et lave simultanément les surfaces.Pour que le robot puisse travailler en totale autonomie, il est donc équipé de 2 réservoirs. La capacité du bac de poussière est de 400 ml tandis que son réservoir d'eau peut accueillir 300 ml. Sa batterie lui permet, quant à elle, de fonctionner pendant 2h30. L'appareil se dirige grâce à son gyroscope intégré ultra précis. Comme il est programmable, plus besoin de penser au ménage, le robot s'en chargera tout seul. Le robot aspirateur-laveur Animal Comfort H2o d'Amibot est livré avec 6 lots de détergents professionnels à diluer dans l'eau.Profitez de votre temps libre pour vous balader et jouer avec vos animaux plutôt que de faire le ménage ! Le robot Amibot accessible à seulement 299€ se chargera de cleaner votre intérieur pour vous.