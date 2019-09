🔥 TV LED Philips 43" 4K UHD (2160p) à 477€ au lieu de 749.99€

La TV 43" 4K UHD de Philips à prix cassé

C'est donc une très belle réduction que le site de commerce en ligne Rakuten vient de proposer sur la TV Philips 43PUS7354 43" 4K UHD. Cette-dernière voit en effet son prix chuter de plus 35% (36% pour être tout à fait précis) et passer ainsi sous la barre des 480€. En plus de cette super promo, Rakuten offre un pourcentage du prix du téléviseur à dépenser sur votre prochain achat. Aussi, en passant commande vous recevrez 23,85€ que vous pourrez utiliser sur n'importe quel article vendu sur le site.Pour continuer sur sa bonne lancée, Rakuten offre les frais de port et soigne la livraison en effectuant un suivi du colis qui sera remis uniquement contre signature. Sécurité garantie ! Après une à deux journées passés en préparation, le colis contenant la TV 43PUS7354 de Philips mettra au maximum 5 jours ouvrables à se faire livrer.La TV 43PUS7354 est un très bon appareil qui offre tout ce qu'on peut attendre d'une télévision moderne. Elle affiche un écran LCD de 43 pouces qui utilise le rétroéclairage par LED. Sa résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et son format de 4K UHD (2160p) garantissent une excellente qualité d'image. Les soirées cinémas ou les événements sportifs prendront une autre dimension grâce à la technologie Ambilight qui permet de projeter les couleurs de l'écran sur les murs qui entourent le téléviseur. L'expérience visuelle est ainsi plus intense et plus immersive.La TV Philips est équipée de deux haut-parleurs intégrés de 10 watts chacun, qui assurent un son clair et puissant. Elle est dotée du son surround et du Dolby Atmos et propose en plus de multiples fonctionnalités qui permettent de personnaliser le système audio comme le réglage automatique du volume, la possibilité d'effacer les dialogues ou encore le son avec IA.Cette magnifique TV dispose de toutes les caractéristiques high-tech pour sublimer les plus beaux films et vous plonger totalement dans l'ambiance de votre programme.