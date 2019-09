🔥 Réflex Nikon D7500 + Objectif AF-S DX 18-140 mm f/3.5-5.6 G à 858,95€ au lieu de 1699€

N1200

Un appareil photo performant chez Rakuten

Un objectif de qualité

Le Nikon D7500 est équipé d'un capteur DX 20,9 million de pixels qui crée des images ultra haute définition précises et détaillées. Le traitement des images est amélioré par une sensibilité élevée qui peut aller jusqu'à 51 200 ISO, afin de garantir les meilleures performances en lumière basse. Le boitier est aussi équipé d'une technologie de détection des sujets et de reconnaissance de scène. Au delà de la prise de vue, le Nikon D7500 permet une prise de vidéo en Ultra HD 4K (30 vues par seconde). Il comprend aussi une fonction de vidéo accélérée. En outre, la prise en main est facile, l'interface est simple d'utilisation et l'écran tactile est amovible. Le boitier est aussi connecté entièrement à l'applciation Snapbridge qui permet de synchroniser les clichés en temps réel.Un avantage de cette offre est sans hésiter la qualité de l'objectif fourni: l'AF-S 18-140mm. Cet objectif zoom super polyvalent vous permet de changer de mode de prise de vue sans changer d'objectif. Son ouverture f/3.5 - 5.6 combinée a la sensibilité ISO élevée du boitier permet d'exploiter au maximum la lumière présente. Bien qu'il offre un zoom à 140mm, l'objectif est loin d'être encombrant: compact, il vous accompagne sans problème dans vos déplacements. Sa polyvalence vous permet de ne pas emporter d'autres objectifs. Grâce à cette offre Rakuten, obtenez le boitier et le l'objectif pour seulement 858€ et profitez de la livraison gratuite. Un bon plan déniché par la team Clubic!