🔥 Bon plan Rakuten : Dyson Cyclone V10 Motorhead à prix cassé !

Un prix exceptionnel sur Rakuten

Un moteur redoutablement efficace

L'aspirateur Dyson Cyclone V10 Motorhead passe ainsi à 389€ au lieu de 449€ sur le site du commerçant en ligne Rakuten , une réduction vraiment très intéressante à laquelle la célèbre marque Dyson n'est pas coutumière. L'appareil haut de gamme est un aspirateur balai 2 en 1 et sans sac et sans fil. En plus de cet effort sur le prix du Cyclone, Rakuten offre 27,23€ pour vous remercier de votre achat. Cette somme est à dépensée sur votre prochaine commande sur le site du revendeur.Sur Rakuten, la livraison a des points forts et des points faibles, mais elle a le mérite d'être très sécurisée. Vous bénéficierez en effet d'un service de suivi de colis qui vous remettra le paquet en mains propres, contre signature. Ce service a l'avantage d'être totalement gratuit, vous n'aurez donc rien à débourser de plus que le prix de votre aspirateur. Le petit moins est un délai de livraison assez important, il vous faudra en effet attendre de 7 à 10 jours ouvrés avant de recevoir votre commande.Le Cyclone V10 Motorhead est un modèle surpuissant, Dyson le présente même comme le plus puissant des aspirateurs balais du marché en utilisation, à égalité avec les aspirateurs traîneaux. C'est le moteur numérique Dyson V10 qui rend la bête si performante. Son nom de Cyclone lui vient de sa technologie breveté qui capture bien entendu la poussière, mais aussi les petites particules, aussi fines que 0,3 micron. Votre intérieur sera ainsi d'une propreté à toute épreuve, mais également plus sain. Avec un collecteur d'une capacité de 0.5 litres, l'appareil n'est pas un aspirateur d'appoint et peut nettoyer, comme un aspirateur classique, des surfaces importantes.Pour que son autonomie soit à la hauteur des autres atouts du Cyclone V10, la batterie en Lithium Ion maintiendra l'aspirateur au meilleur de sa forme pendant 1 heure entière. Pour nettoyer de petites surfaces sans effort, la tête du Cyclone se détache pour venir s'utiliser en aspirateur à main. Une fois votre ménage terminé, l'aspirateur Dyson se range et se recharge sur sa station d'accueil qui peut être installée au mur.En plus d'être très efficaces, les aspirateurs Dyson ont la réputation d'être des appareils fiables et résistants. Avec cette offre qui propose le Cyclone V10 à prix cassé, profitez de la qualité d'une grande marque à un prix abordable.