🔥 Casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II à 254,67€

Un bon plan chez Rakuten

Bose QC35 II : le top de la réduction de bruit active

Le casque audio de ce nouveau bon plan est donc mis en vente sur, par le vendeur tiers Central-FR et il faudra compter une dizaine de jours pour la livraison (gratuite !).N'oubliez par de vous créer un comptesi vous n'en avez pas encore. C'est totalement gratuit et cela vous permettra d'obtenir des bons d'achats à chacune de vos commandes sur le site de vente en ligne Rakuten et même certains de ses partenaires. Sur ce produit par exemple, vous pourrez obtenir un bon d'achat de 12,73€. Elle est pas belle la vie !Il est important de savoir qu'il s'agit d'un produit d'importation, et que la facture est sans TVA, c'est ce qui permet un prix aussi bas mais cela signifie que parfois des frais supplémentaires peuvent vous être réclamés à la douane. Ce n'est pas systématique, loin de là mais faites donc votre achat en toute connaissance de cause. Passons maintenant à la description du casque.Ce produit est tout simplement ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché. Il offre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure réduction de bruit active. Un système très appréciable pour s'isoler du bruit de métro et profiter pleinement sa playlist préférée.Le casque présente également une puce NFC afin d'effectuer l'appairage Bluetooth avec votre appareil émetteur plus facilement. Évidement, vous disposerez d'un son clair et puissant, très satisfaisant. L'assistant Google est disponible directement dans le casque, pour effectuer rapidement un grand nombre de tâches quotidiennes.Le casque est designé pour être confortable, même pour une longue utilisation, et c'est nécessaire car il dispose de plus de 20 heures d'autonomie. L'application fournie vous permettra de le mettre à jour facilement.Voilà pour le résumé, si vous souhaitez plus d'information sur le QC35 II, nous avons également un test complet disponible ici.