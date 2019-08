🔥 Bon plan Rakuten : aspirateur robot Xiaomi Mi Roborock S50 V2 à 339,99€

Le Xiaomi Roborock à 339,99€ sur Rakuten

Un robot aspirateur connecté

Ultra performant, ce robot est équipé d'un laser embarqué et de plusieurs modes d'aspiration. Contrairement à beaucoup de modèles similaires, le Xiaomi Roborock est parfaitement capable de monter sur vos tapis à poils longs et moquettes épaisses.Il est équipé de trois boutons physiques qui permettent de le mettre en marche, d'ordonner son retour à la prise de chargement et de lui demander un nettoyage localisé avec la fonction "Spot". Sa brosse deux en un couple plastique et poils pour un maximum de particules éliminées. Mais votre robot aspire et nettoie le sol en épongeant après son aspiration grâce à sa serpillière intégrée et son réservoir d'eau. Côté autonomie, votre nouveau meilleur ami pour nettoyer vos sols pendant 1h sans broncher, avant de rejoindre de façon autonome sa batterie pour se recharger.Entre son laser détecteur d'obstacle et ses quatre capteurs, votre robot aspirateur ne risque pas de se heurter à vos meubles ni de tomber dans les escaliers. Raison de plus pour le laisser travailler en votre absence !Bien évidemment, le robot aspirateur Roborock est connecté en WiFi. Téléchargez l'application Mi Home avec laquelle vous pourrez connecter votre robot et planifier ses activités. Vous pouvez donc programmer un nettoyage quotidien ou encore hebdomadaire, et suivre l'activité de votre robot à distance. Un historique vous donne accès aux performances du robots. La fonction particulière de cette application est la cartographie qui vous permet de dessiner vous même des zones à nettoyer en profondeur pour le robot. Vous avez même une option de téléguidage qui vous permet de commander directement les mouvements du robot.Bref, la technologie de pointe est à l'honneur chez cet aspirateur robot ultra performant. La livraison est gratuite sur Rakuten!