L'aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 à prix cassé pendant les soldes d'été !

Pendant les soldes, offrez-vous un nouvel aspirateur ! Mais pas n’importe lequel : le Xiaomi Dreame V10 et dite adieu à l’aspirateur traineau qui se coince au coin du mur et à son fil électrique toujours trop court.

L’aspirateur sans-fil de Xiaomi vous offre de 10 à 60 minutes d’aspiration suivant la puissance sélectionnée. 10 minutes pour une zone difficile à nettoyer à pleine puissance, 30 minutes pour une utilisation normale et 60 minutes pour un nettoyage quotidien pour les plus exigeants.

De plus, l’aspirateur-balai de Xiaomi offre l’avantage d’être équipé d’un système de filtration HEPA filtrant tout ce qui fait plus de 0,3 micron. Plus un grain de poussière ou de sable ne restera après son passage, l’air de votre logement sera nettoyé en même temps que vos sols.