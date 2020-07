Le casque Bose QuietComfort 35 II à seulement 204,58€ chez Rakuten

Le Bose QC 35 II est depuis sa sortie une référence dans le milieu des casques audio tout d'abord de par sa qualité de fabrication. La marque américaine n'a jamais fait dans le bas de gamme et propose un produit parfaitement fini qui respire la qualité. Les coussinets sont très confortables et le casque n'est pas douloureux sur le crâne, même après plusieurs heures d'utilisation.

Le son est quant à lui caractéristique de ce que propose les ingénieurs de chez Bose depuis des décennies avec une signature en W qui permet d'obtenir des basses puissantes mais aussi des aigus percutants, pour un équilibre assez bien maintenu. Les morceaux urbains conservent leur dynamique mais les autres genres musicaux sont très bien retranscrits. Définitivement un casque audio pour tous les goûts.

Enfin vient la réduction active du bruit, le coeur de ce produit absolument remarquable. Une fois sur les oreilles il atténue les sons ambiants grâce à une flopée de micros qui enregistrent les bruits extérieurs et les annule en temps réel. L'effet est saisissant et vous immerge encore plus dans votre musique, notamment lors d'un voyage en train ou en avion, des moyens de transport particulièrement bruyants.