L'excellent casque Bose QuietComfort 35 II a un prix toujours bas

Si le QC 35 II s'est imposé en quelques années comme l'achat incontournable pour tous les mélomanes, c'est avant tout pour sa réduction de bruit active. L'appareil, équipé de différents micros, va écouter en permanence les bruits ambiants pour créer une fréquence contraire et la diffuser. Cela pour effet d'atténuer considérablement les sons de la circulation ou des transports en commun et cela vous permettra de profiter enfin de votre musique sans être dérangé.

L'appareil est Bluetooth et peut se relier facilement à votre smartphone ou votre tablette, iOS ou Android, mais également à votre ordinateur. En plus d'écouter vos playlists ou vos podcasts préférés, vous pourrez aussi passer et prendre des appels sans toucher une seule fois à votre téléphone.

Concernant le son, pas de surprise là dessus : il est excellent. Bose met tout son savoir-faire pour vous proposer un rendu riche, dynamique, qui ne lésine pas sur les basses pour les morceaux les plus péchus mais qui sait aussi faire preuve d'équilibre pour satisfaire les amateurs de tous les genres musicaux.