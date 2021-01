Sélection de smartphones en promo avant les Soldes chez RED by SFR

Commençons notre élection de smartphones en promo avant les Soldes chez RED by SFR avec le Galaxy S10.

Vendu normalement à 519 euros, l'excellent produit de la marque Samsung est au tarif promotionnel de 399 euros. Sorti en février 2019, le téléphone du géant coréen est composé d'un écran Super AMOLED à bords incurvés de 6,1 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 9820, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et d'une batterie de 3400 mAh.