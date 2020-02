Forfait mobile : tout savoir sur les dernières promos chez RED by SFR

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement très complet

Un prix garanti à vie

Une excellente couverture réseau dans l'Hexagone

A lire aussi : A lire aussi : Quel forfait mobile RED by SFR sans engagement choisir ?

RED : un forfait illimité, sans engagement et un prix à vie !

Personnalisez votre forfait selon vos envies

Rappelons les différentes modalités de cet abonnement qui ne requiert pas le moindre engagement de votre part. En effet, vous pourrez résilier dès que vous trouverez mieux ailleurs ou si le forfait en question ne répond plus à vos attentes. Continuons sur une excellente nouvelle puisque le tarif qui vous sera demandé chaque mois n'augmentera pas au bout d'un an. Ainsi, votre budget ne sera pas impacté sur le long terme. Enfin, comptez toujours sur la présence des 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la carte SIM.Commençons à détailler cette formule en rappelant qu'une enveloppe internet de 60 Go en 4G est de la partie. Vous pouvez effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune (2€ par recharge) chaque mois. Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Notez bien qu'un appel unique ne pourra excéder une durée maximale de 3 heures. De leur côté, les SMS/MMS sont illimités seulement vers l'Hexagone. Vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires différents par mois.Passons aux possibilités mises à votre disposition à l'étranger puisque vous pouvez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM. Jusqu'à 8 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte pour ces destinations. Enfin, rappelons une fois encore que ce forfait est personnalisable. En effet, vous avez la possibilité de sélectionner 100 Go d'internet au lieu de 60 Go (+8€/mois) et/ou les appels accompagnés des SMS/MMS illimités depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre et l'Amérique du Nord, avec 15 Go de datas, contre 5€ en plus sur votre facture.Il ne vous reste plus qu'à choisir la formule qui vous convient. Dans tous les cas, vous aurez accès à un forfait généreux en contenu qui répondra à toutes vos attentes. Vous avez jusqu'au 24 février pour vous emparer de cette réduction.