Offre Flash : Samsung Galaxy Fold à moins 500€ avec RED by SFR

Samsung entre dans le futur avec le Galaxy Fold

Un monstre de puissance au creux de la main

Le Galaxy Fold est l'un des smartphones les plus importants de ces dernières années. Et pour cause, puisque Samsung a transformé un vieux rêve des fans de science-fiction en réalité en proposant le premier smartphone à écran pliable. L'appareil se déplie pour révéler une dalle de 7,3 pouces, vous permettant d'utiliser deux ou trois applications en même temps, ou tout simplement de profiter de la surface d'affichage d'une petite tablette.A l'avant, Samsung a intégré un autre écran plus petit d'environ 4 pouces, qui permet de répondre aux notifications, de prendre un appel ou d'afficher rapidement une information sans avoir à déplier le téléphone. Pratique pour un simple coup d'oeil dans la rue et éviter les curieux.Samsung a bien évidement soigné la fiche technique de cet appareil si particulier. Il bénéficie de 12 Go de mémoire vive pour l'utilisation multi-tâche sans ressentir la moindre latence. Pour le stockage, 512 Go de SSD sont inclus pour y enregistrer tous vos fichiers et toutes vos applications. Enfin l'autonomie est également au rendez-vous ! Samsung a profité de ce format inédit pour inclure deux batteries, d'une capacité totale de 4380 mAh. Votre Galaxy Fold tient toute la journée et plus encore dans le cas d'une utilisation moyenne.En plus de ses performances brutes, le Galaxy Fold vous offre une expérience photographique de premier plan avec au total six capteurs intégrés sur l'appareil. Au dos un triple objectif incluant un capteur grand angle 12 mégapixels , un ultra grand angle 16 mégapixels et un téléobjectif 12 mégapixels. A l'intérieur du smartphone on retrouve un double capteur, idéal pour des selfies très détaillées et un dernier capteur de 10 mégapixels se loge sur la face avant. Dans tous les cas de figure, vous êtes prêts à prendre le meilleur cliché.