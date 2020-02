Forfait mobile : RED by SFR frappe très fort avec son offre Big RED 100 Go à 12 €/mois !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 100 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Pas moins de 100 Go d'internet mobile !

Nouvelle offre Big RED à 100 Go !

8 Go de data pour vos déplacements

Vous le savez peut-être, RED by SFR propose régulièrement des promotions sur ses forfaits sans engagement , afin d'attirer de nouveaux clients. En l'occurrence, l'opérateur a décidé de mettre les petits plats dans les grands, avec un abonnement 100 Go à seulement 12 € par mois ! Et l'avantage de ce tarif, c'est qu'il n'est pas limité à la première année : vous en bénéficierez pendant toute la durée de votre contrat. De plus, vous vous êtes libre d'y mettre fin à tout moment, puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement.Par ailleurs, si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez personnaliser votre forfait. Par exemple, si vous avez de la famille aux États-Unis, vous avez la possibilité d'activer l'option « Appels illimités vers l'Amérique du nord », à 2 €/mois. Et il existe une grande variété de propositions, pour adapter parfaitement votre abonnement à votre utilisation.Néanmoins, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 12 €/mois, vous disposez déjà d'un large éventail de possibilités. Premièrement, vous pouvez passer des appels et envoyer des SMS et des MMS sans compter, puisqu'ils sont illimités dans votre forfait. Et c'est également valable depuis toute l'Union européenne et les DOM.Mais c'est surtout avec ses 100 Go de data que l'offre Big RED se démarque. Il s'agit là d'une enveloppe très généreuse, pour vous permettre de surfer sur Internet et de streamer en toute liberté. D'autant que vous profiterez de la qualité du réseau SFR et de son haut débit en 4G+. De plus, si vous êtes en voyage, vous pouvez continuer votre activité en ligne : l'opérateur inclut 8 Go de données depuis l'Union européenne et les DOM dans votre forfait.L'offre Big RED de RED by SFR se distingue par ses 100 Go et par un tarif qui ne varie pas en fonction du temps. Mais attention : vous n'avez que quelques jours pour en profiter, car elle n'est valable que jusqu'au 20 février !