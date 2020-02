Forfait 4G : tout savoir de l'offre RED 60Go à 12€ par mois

Forfait RED : une promo en or

Un excellent forfait personnalisable

Tout d'abord, précisons que ce forfait mobile RED est valable seulement pour les nouveaux clients RED et que ce tarif préférentiel disparaîtra à la toute fin de cette journée du 3 février 2020. Il ne vous reste donc que quelques heures pour en profiter. Le forfait est bien évidemment sans engagement de votre part, ce qui vous permettra de résilier dès que vous en aurez envie. Cependant, sachez que le prix mensuel ne bougera pas au bout d'un an. Aucune augmentation n'est prévue après ces 12 premiers mois. Vous devrez tout de même vous acquitter d'un montant de 10€ au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM chez vous.Comme son nom l'indique, ce forfait met à votre disposition une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Au-delà de ce seuil, vous pourrez activer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ supplémentaires à chaque fois). En ce qui concerne les appels, ils sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Il existe tout de même une petite restriction puisqu'un appel ne pourra pas excéder une durée de 3 heures. Passons à présent au SMS/MMS qui sont également illimités mais seulement en métropole. Vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.Si vous comptez partir en vacances dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, vous pourrez toujours compter sur la présence des appels et SMS/MMS illimités. Mieux encore, RED créditera 8 Go d'internet en plus uniquement pour ces destinations. Si jamais ce contenu n'est pas suffisant pour vous, voici quelques alternatives pour combler vos besoins. Vous avez ainsi la possibilité de personnaliser ce forfait en optant pour 100 Go d'internet au lieu de 60 Go (+8€/mois). Enfin, les appels et SMS/MMS depuis Andorre, la Suisse, les USA et le Canada, avec 15 Go d'internet supplémentaires, sont disponibles en ajoutant 5€ à votre facture.Bref, RED est toujours au top en ce qui concerne les possibilités offertes à ses clients. Vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut pour chaque usage du quotidien. Ne laissez surtout pas passer cette offre !