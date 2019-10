🔥 Forfait mobile sans engagement : tout savoir sur les promos RED by SFR

RED 60 Go : un forfait sans contrainte

Des smartphones en promo chez RED

Commençons tout d'abord par le gros morceau de cet article. Nous allons une fois de plus mettre en avant le forfait RED 60 Go à 12€/mois au lieu de 15€/mois. Vous le savez peut-être mais cet abonnement est sans engagement et le prix ne gonflera pas au bout d'un an. RED by SFR vous demandera tout de même la somme de 10€ pour la nouvelle carte SIM. Bien entendu, seuls les nouveaux clients peuvent bénéficier de l'offre en question. Passons au contenu du forfait !Pour une douzaine d'euros par mois, vous aurez droit à 60 Go d'internet utilisables en France métropolitaine. Les appels seront illimités vers les mobiles ainsi que les fixes de l'Hexagone et dans les DOM. Notez bien que chaque appel est limité à une durée de 3 heures. De leur côté, les SMS / MMS restent illimités mais uniquement vers la métropole. Si vous êtes en Europe ou dans les DOM, tous les éléments cités précédemment seront utilisables sans limite. Une enveloppe de 8 Go de data sera mise à votre disposition dans ces zones. Enfin, le service SFR sécurité (pour protéger votre mobile des menaces sur internet) est inclus.N'oubliez pas non plus que ce forfait est totalement personnalisable. Si les 60 Go ne vous suffisent pas, vous pouvez sélectionner 100 Go pour 8€ supplémentaires par mois. Ce n'est pas tout car pour 5€ de plus, vous ajouterez une option qui vous permettra d'appeler et d'envoyer des SMS en illimité depuis d'autres pays comme les USA, le Canada, Andorre ou encore la Suisse. Bref, c'est à vous de choisir.Si vous décidez de souscrire au forfait que nous venons de vous présenter, le montant des mobiles vendus par RED by SFR chutera aussi. Vous pourrez donc obtenir un smartphone flambant neuf à prix réduit par la même occasion. Par exemple, le Samsung Galaxy S10e passe à 559€, le Huawei Mate 20 Pro à 499€ et le Huawei P20 Pro à 399€. N'oubliez pas qu'il faut impérativement vous abonner pour bénéficier de ces réductions.Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les promotions en cours chez RED by SFR. Nous vous souhaitons une très bonne journée sur Clubic !