🔥 Forfait 4G : nouveau forfait RED 40Go personnalisable dès 10€/mois

Débutons par quelques modalités en précisant bien que ce forfait RED by SFR est. Ainsi, vous pourrez partir chez la concurrence sans avoir à débourser un centime de plus.Une excellente nouvelle qui n'est pas venue seule. En effet, sachez quependant toute la durée de votre abonnement. Ce tarif ne doublera pas au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas chez d'autres opérateurs.Enfin, vous devrez tout de même lâcher une dizaine d'euros afin de recevoir une carte SIM toute neuve. Maintenant, évoquons le contenu de cette superbe offre.Détaillons dans un premier temps le forfait de base à 10€/mois. Celui-ci embarque 40 Go d'internet par mois utilisables en France métropolitaine. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en métropole comme dans les DOM (hors Mayotte). Chaque appel est limité à une durée de 3 heures. Les SMS / MMS sont également illimités vers l'Hexagone. Depuis l'Union Européenne et les DOM, tout est illimité sauf internet puisque vous bénéficierez de 5 Go supplémentaires lors de vos déplacements sur ces territoires.Si ce contenu n'est pas suffisant,. Ainsi, en optant pour 60 Go d'internet, vous allez devoir ajouter 5€ par mois à votre facture. En choisissant 100 Go, comptez 10€ en plus.Ce n'est pas tout puisque vous avez aussi la possibilité de gonfler cet abonnement au niveau de ressources mises à votre disposition lorsque vous êtes à l'étranger. Avec 5€ supplémentaires, les appels et SMS / MMS seront illimités depuis l'Union Européenne, les DOM mais aussi la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. De plus, 15 Go d'internet seront utilisables au sein de ces pays.Une fois encore,nous délivre un forfait qui convient à tous les usages. Dès 10€ par mois, vous aurez accès à une enveloppe conséquente de datas et à tout le reste en illimité. Par contre, si vous utilisez beaucoup internet et que vous voyagez régulièrement, des options sont à votre portée pour vous simplifier la vie. Ainsi, le forfait le plus onéreux avec 100 Go et plus de possibilités à l'étranger vous reviendra à 25€/mois. C'est bien simple, cette offre s'ajuste à votre demande.