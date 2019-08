🔥 Forfait mobile et offre fibre : les promos du moment chez RED by SFR

RED s'engage à protéger votre budget

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Découvrez le forfait mobile et l'abonnement fibre chez RED

Forfait RED personnalisable 40Go

Fibre RED by SFR à 22€/mois

Vous l'avez compris, cet article se concentre sur les offres émanant de l'opérateur RED by SFR Les forfaits que vous découvrirez plus bas sont. Ainsi, vous serez entièrement libre de résilier votre abonnement sans frais supplémentaires.Aussi, aucun tarif n'augmentera au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas ailleurs. La marque fait tout son possible pour fidéliser le client et il faut bien admettre que la prestation est extrêmement convaincante. Enfin, notez que ces promotions s'adressent uniquement aux nouveaux clients.Dans les descriptifs qui vont suivre, vous trouverez un forfait mobile et un abonnement fibre. Pour ce dernier, vous devrez vérifier si votre ligne est éligible ou non. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours vous rabattre sur une offre ADSL pour seulement 15€/mois. En ce qui concerne le téléphone, vous allez être face à un forfait entièrement customisable. Bref, passons aux choses sérieuses !Mainetnant que vous connaissez les conditions des offres RED, passons directement aux détails de chacune des offres.Commençons avec lePour l'offre la moins onéreuse, vous aurez droit auxvers la France ainsi que l'Union Européenne. À l'étranger,d'internet supplémentaires vous seront crédités etpourront être utilisés au sein de l'Hexagone.Si ce forfait ne répond pas à vos attentes, vous pouvez opter pour du(+5€/mois) ou(+10€/mois). Concernant les accès à l'étranger, et pour 5€ en plus par mois,de datas seront à votre disposition et l'Amérique du Nord (USA / Canada) viendront s'ajouter à l'offre.Bref, si vous choisissez le forfait le plus complet, il vous reviendra à 25€/mois. C'est à vous de choisir selon vos préférences.Passons maintenant du côté de. Avant toute chose, sachez que cette promotion est valable jusqu'au 2 septembre 2019.Votre débit internet grimpera jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Télécharger des données se fera en un clin d'œil ! Les appels sont également illimités vers les fixes et les mobiles en France ainsi que vers plus de 100 destinations depuis votre box.Vous pourrez aussi souscrire à une option TV à partir de 2€ en plus par mois pour 35 chaînes et 4€ supplémentaires pour 100 chaînes. Le décodeur est à chaque fois inclus.Cette sélection est déjà terminée. Vous avez maintenant le nécessaire pour que la rentrée se passe au mieux. Profitez bien de vos derniers jours de congés.