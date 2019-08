🔥 Bon plan RED : le forfait sans engagement 5 Go à 5€/mois se termine ce soir !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait mobile sans engagement ?

Forfait RED 5 Go : l'essentiel pour seulement 5€

5 Go en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€)

sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€) Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

vers tous les opérateurs en France métropolitaine Depuis l'Union Européenne/DOM : les appels, SMS et MMS illimités et 4 Go d'internet mobile supplémentaires utilisables depuis ces destinations.

Rien que ça ! Et oui, ce forfait est avant tout synonyme de liberté.L'offre RED by SFR 5 Go est un, autrement dit, vous êtes totalement libre d'aller voir ce qui ce passe chez les concurrents du jour au lendemain et donc de changer d'opérateur quand bon vous semble, sans aucun surcoût.L'autre point fort de cette offre réside dans son tarif qui n'évoluera pas après un an d'abonnement, comme il est coutume de le voir chez Free ou encore Sosh, pour ne citer qu'eux. Ici, pas de mauvaise surprise une fois la première année écoulée, le prix initial resterapour toute la vie !Il vous sera simplement demandé de vous délester de 10€ afin d'acquérir votre nouvelle carte SIM. Avant d'entrer plus en détail dans les caractéristiques de l'offre, rappelons que ce forfait mobile prendra fin ce soir à minuit. Ne perdez pas de temps si vous souhaitez souscrire à l'offre Maintenant que nous avons fait les présentations, voyons ce qui se cache précisément dans cette offre au prix plus que compétitif. Ainsi, pour 5€/mois, RED vous propose :Très clairement, nous sommes bien face à l'une des offres les moins chères actuellement sur le marché. Elle s'adresse principalement aux utilisateurs qui ne passent pas trop de temps sur Internet. Si vous êtes un petit consommateur de data et que vous cherchez avant tout un forfait simple et pas cher, vous devriez y trouver votre compte.Si vous faites partie de ceux pour lesquels 5 Go de data représente au mieux quelques jours d'utilisation, pas de panique ! Voici tous les bons plans disponibles actuellement chez RED :Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau forfait mobile RED. A vous de faire votre choix !