🔥 Forfait sans engagement : tout savoir sur l'offre RED à 5€/mois à vie !

Forfait RED : de l'illimité, sans engagement et à vie !

RED : l'essentiel pour seulement 5€

Avant même de rentrer dans le vif du sujet, soulignons les deux principaux avantages de ce forfait mobile Tout d'abord, ce forfait est sans. Entendez par-là que le tarif indiqué n'évoluera pas après 12 mois d'abonnements, comme on peut fréquemment le voir chez certains opérateurs sur le marché.Deuxième bonne nouvelle, ce forfait 4G est. Aucune contrainte, vous pourrez changer d'opérateur quand bon vous semblera et ce, très facilement puisque tout se passe en ligne en quelques clics.Notez simplement qu'il vous faudra tout de même vous délester de 10€ pour acquérir votre nouvelle carte SIM.Une fois les conditions de l'offre passées en revue, examinons plus en détail ce qui se cache derrière ce forfait.Pour un tarif de 5€/mois, RED vous propose donc :Qu'on se le dise, il s'agit de l'une des offres les plus compétitives actuellement sur le marché. Pour ceux qui ne dévorent pas les données Internet mobile, cette nouvelle offre est plus qu'intéressante. En tout cas ici, on est séduit !Si toutefois vous n'êtes pas complètement convaincu, ou que vous êtes un vrai "datavore", vous pouvez toujours choisir d'opter pour l'une des trois autres offres RED actuellement en promotion :Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau forfait mobile RED. A vous de faire votre choix !