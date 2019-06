🔥 Forfaits mobile : les promos à ne pas manquer chez RED by SFR

Vous avez le feu vert !

Nous n'allons pas vous le cacher mais ces forfaits concoctés par RED by SFR sont de véritables habitués de la rubrique bons plans du site. Si vous connaissez déjà ces offres sur le bout des doigts, alors n'hésitez pas à consulter directement les tarifs sans lire les paragraphes que nous avons rédigé. Pour les autres, vous trouverez toutes les informations ci-dessous sur le contenu des abonnements que nous mettrons en lumière dans quelques instants.Dans un premier temps, précisons bien que les deux forfaits de cette liste sontet les prix ne. Vous pourrez ainsi résilier quand bon vous semble si l'offre ne vous convient plus. Vous devrez tout de même vous acquitter de 10€ supplémentaires pour recevoir une nouvelle carte SIM.Le premier bon plan concerne le forfait. Vous vous en doutez bien, vous aurez accès à 40 Go d'internet en 4G et quatre recharges automatiques de 100 Mo pour un montant de 2€ chacune pourront être activées dans le mois.Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Chaque appel est limité à une durée de trois heures et vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires par mois. Les SMS / MMS sont aussi illimités vers l'Hexagone. Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, tous les éléments ci-dessus sauf internet sont illimités. Vous aurez 4 Go supplémentaires dans ces destinations.Pour ce qui est du forfait, reprenez déjà tout le contenu de l'offre précédente en y ajoutant 60 Go d'internet.En plus de cela, les appels sont illimités depuis l'UE, DOM, Andorre, Suisse, USA et le Canada vers ces mêmes destinations et la France. C'est exactement la même chose pour les SMS / MMS vers l'ensemble des mobiles. Vous aurez aussi droit à un bonus de 15 Go d'internet supplémentaires chaque mois pour vos déplacements dans toutes les zones mentionnées précédemment. Bref, il s'agit du forfait parfait si vous aimez voyager.