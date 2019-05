🔥 Forfaits mobile : les promos RED by SFR du moment

Pourquoi Clubic recommande ces forfaits ?

Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est RED by SFR qui prend les choses en main dans cet article. L'opérateur a mis en place deux bonnes affaires que nous allons détailler en profondeur dans les lignes qui vont suivre. Nous tenons bien évidemment à rappeler que ces forfaits ne seront pas disponibles indéfiniment et que vous devrez donc faire vite si vous voulez souscrire. Fort heureusement, tout est faisable par internet donc il vous suffira de quelques clics pour vous abonner et sélectionner des options si vous le désirez.Notons que les abonnements qui vont suivre sont. Vous aurez donc la possibilité de résilier à n'importe quel moment si vous voulez explorer d'autres horizons.Autre élément important, les prix sont valables pour. Ils n'augmenteront pas au bout de quelques mois comme cela peut parfois être le cas. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour la carte SIM.Commençons avec le. Cette offre est valable jusqu'au 3 juin 2019. Avec cet abonnement, vous aurez donc accès à 40 Go d'internet très haut débit. Si vous dépassez ce seuil, 4 recharges automatiques de 100 Mo facturée 2€ chacune pourront être effectuées.Les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Chaque appel est limité à une durée de 3 heures et vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires par mois. Cette dernière limitation est aussi valable pour les SMS / MMS illimités vers l'Hexagone. Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, vous bénéficierez des appels et SMS / MMS illimités ainsi que de 4 Go d'internet supplémentaires tous les mois.Notre second et dernier abonnement est le. La promotion prendra fin le 11 juin 2019.En plus des 60 Go d'internet tous les mois, vous aurez droit aux mêmes avantages que pour le forfait précédent. Cependant, celui-ci est plus avantageux pour vos contacts à l'international.Ainsi, les appels sont illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, USA, Canada, Suisse et Andorre vers les fixes et mobiles de ces destinations ainsi que de France métropolitaine. Chaque appel ne devra pas dépasser 2 heures et 200 destinataires par mois. C'est exactement la même chose pour les SMS / MMS. Lorsque vous serez à l'étranger, vous aurez accès à 15 Go d'internet en plus dans les zones énoncées précédemment. L'option Youboox One est disponible jusqu'au 30 juin pour les deux forfaits.Il ne vous reste plus qu'à vous abonner !