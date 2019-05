🔥 Bon plan : Huawei P20 128 Go à 329€ chez RED by SFR

Le P20 fait son grand retour

C'est directement via le site de RED by SFR que vous pourrez obtenir ce mobile à un prix très réduit.Leembarque un écran 5,8 pouces avec une définition de 2240 x 1080 pixels. À l'intérieur, le smartphone est équipé d'un processeur Kirin 970, de 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Les performances globales sont largement à la hauteur pour faire tourner la plupart des jeux et applications.Il possède aussi un capteur photo arrière de 12 mégapixels et un à l'avant de 24 mégapixels pour les selfies. La batterie d'une capacité de 3400 mAh peut tourner pendant deux journées complètes si vous ne poussez pas trop sur les applications gourmandes en ressources. Bref, il s'agit d'un très bon smartphone qui comblera vos attentes.Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, un forfait sans engagement àvous est aussi proposé. Il comprend les traditionnels appels et SMS / MMS illimités vers de nombreux territoires.Rassurez-vous si ce forfait ne répond pas à vos attentes, vous pouvez acheter le téléphone seul.