🔥 Free, RED, B&You ou Sosh : quel forfait sans engagement choisir ?

Le bonheur sans engagement

Découvrez nos quatre forfaits sans engagement

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Nous nous sommes rendus chez les plus grands opérateurs français qui passent leur temps à réduire les tarifs de leurs forfaits respectifs. Ainsi, c'est le client qui est avantagé par cette petite guerre commerciale qui fait chuter les prix toute l'année. Autre bonne nouvelle, les marques font tout leur possible pour ne pas contraindre l'utilisateur tout en l'encourageant à rester. Cependant, il y a quelques éléments à bien prendre en compte avant de s'abonner.Dans un premier temps, nous devons préciser que les forfaits présentés dans cet article sont. Vous pourrez donc changer d'écurie quand bon vous semble, surtout si une augmentation de tarif a lieu au bout de quelques mois. Aussi, vous devrez débourser une dizaine d'euros au moment de la souscription pour obtenir une nouvelle carte SIM. C'est un passage obligé avant que l'abonnement ne soit activé.Les deux premiers forfaits de cette sélection possèdent un prix qui changera au bout d'un an. Ainsi, même s'il est très abordable, l'abonnement(jusqu'au 21 mai) passera ensuite à 19,99€ mensuels. Les traditionnels appels et SMS / MMS illimités sont de la partie vers la France et depuis l'Europe comme les DOM. Le véritable avantage de cette offre réside dans ses 60 Go d'internet.Ensuite, le forfaitentre en piste. Au bout de 12 mois, vous devrez débourser 24,99€ si vous poursuivez votre abonnement. Vous y trouverez les classiques avantages pour les appels et les SMS / MMS, avec un accent considérable placé sur l'étranger. En effet, vous pourrez appeler en illimité vers les mobiles et les fixes des USA ainsi que du Canada. Il en est de même vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM (les SMS sont aussi illimités vers ces destinations). Bref, un abonnement à privilégier si vous avez des contacts dans ces territoires et si vous voyagez souvent.Enfin, nous terminons avec deux forfaits au contenu très proche. Il s'agit duet du. Ces deux tarifs ne bougeront pas au bout d'un an donc nous sommes en présence des offres les plus stables.Elles affichent les appels et SMS / MMS illimités vers la France et depuis l'Europe comme les DOM. Si vous êtes un gros consommateur d'internet, peut-être que les 40 Go seront un peu contraignants même si vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec un tel volume de data. Notez aussi que RED by SFR limite ses appels à 3 heures chacun et à 200 destinataires par mois (également valable pour les SMS). Le forfait B&You est vraiment sans la moindre contrainte.Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir. Bon week-end à toutes et à tous sur Clubic.