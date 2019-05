🔥 RED by SFR : les forfaits 40 Go et 60 Go à prix cassés jusqu'au 20 mai

Série 40 Go : un forfait Giga cool !

Série RED 60 Go pour les globetrotters

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons que les deux forfaits qui vont suivre sont. Ainsi, vous pourrez partir chez un autre opérateur quand vous en aurez envie. Autre bon point,comme c'est parfois le cas chez d'autres marques. Les tarifs sont donc maintenus à vie !Maintenant, passons sur les deux abonnements RED by SFR qui nous intéressent aujourd'hui avec leur prix mais aussi leur contenu.Nous allons donc évoquer le moins cher des deux avec ce. Comme vous l'aurez compris, il mettra à votre dispositiond'internet par mois, avec un maximum de quatre recharges de 100 Mo chacune (au prix de 2€).Lesvers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM, avec une limitation à 3h00 par appel et 200 destinataires mensuels.De leur côté, lesau sein de l'Hexagone. Pour l'étranger, les appels et les SMS / MMS sont également disponibles à volonté depuis l'Union Européenne et les DOM. Enfin, 4 Go d'internet supplémentaires vous seront fournis dans ces destination.À présent, passons au. En plus de sesd'internet, il renferme quelques fonctionnalités très intéressantes si vous faites souvent des voyages en dehors du territoire français.Par exemple, lesdepuis l'Europe, les DOM, USA, Canada, Suisse et Andorre. Chaque appel est limité dans le temps à une durée de deux heures et la limitation à 200 destinataires par mois s'applique toujours. Pour ce qui est d'internet, 15 Go supplémentaires par mois vous seront crédités pour ces zones.Enfin, tous les avantages du forfait 40 Go en France s'appliquent aussi à celui avec 60 Go. Dans les deux cas, vous avez jusqu'au 20 mai prochain pour profiter de ces offres. La librairie en ligne Youboox est disponible jusqu'au 20 juin 2019 puis l'option sera résiliée automatiquement.