🔥 Free, RED by SFR, Sosh, Orange et Bouygues : le top 5 des Box Internet Fibre

La fibre du samedi soir

Découvrez nos 5 bons plans fibre du moment

NotredesSi passer à la fibre optique est devenu une évidence pour toutes les personnes qui habitent dans les plus grandes villes de France, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver au milieu de toutes les offres mises en avant par les opérateurs. Ces derniers rivalisent d'idées pour attirer la clientèle sous leur toit avec des forfaits aux multiples avantages et autres bonus multimédias. Ainsi, nous allons nous tourner vers ces grandes marques qui cassent leurs prix presque toute l'année pour gagner des parts de marché.Nous sommes donc passés chez les plus grands opérateurs présents en France. Dans cette sélection, vous trouverez des forfaits qui viennent de chez Free RED (SFR), Sosh , Orange et Bouygues . Nous mettrons en avant les tarifs mais aussi tous les éléments qui sont compris dans chaque bouquet. Certains proposent les appels illimités, une multitude de chaînes de télévision et bien plus encore.Débutons avec la. Ce tarif est valable pendant un an soit la durée requise de votre engagement.Vous pourrez donc profiter de la fibre très haut débit ainsi que d'une offre de télévision complète avec TV by Canal. La box est aussi équipée d'un lecteur Blu-ray qui vous permettra de lire tous les films que vous désirez. Côté appels, ils sont illimités vers les mobiles en France comme dans les DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations à travers le monde. Enfin, le disque dur embarqué possède 250 Go d'espace libre. Vous pouvez tester votre éligibilité directement sur la page de l'offre en question.Continuons avec le forfait. Son premier gros avantage vient du fait qu'il est sans engagement et la location de la box est incluse dans le prix.Les débits internet peuvent atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi. Les appels sont illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations différentes. Notez que les appels illimités vers les mobiles sont offerts jusqu'au 20 mai prochain. Si vous désirez souscrire à l'option TV, vous devrez débourser 2€ supplémentaires par mois pour 35 chaînes et 4€ pour 100 chaînes.C'est au tour de. Une fois encore, ce forfait est sans engagement de votre part.Pour ce qui est du débit, il montera jusqu'à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi. Le raccordement à la fibre est inclus dans le prix. Les appels sont illimités vers tous les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à travers le globe. Pour les appels illimités vers les mobiles de l'Hexagone et des DOM, vous devrez débourser 5€ de plus par mois. En passant par l'application TV d'Orange, vous aurez accès à 72 chaînes. Pour obtenir le décodeur et 160 chaînes + 70 en HD, cela vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois.Nous approchons de la fin avec ce. Ce dernier prix entrera en vigueur au bout d'un an d'abonnement et cela correspond là aussi à votre durée d'engagement.Comme avec Sosh, le débits en téléchargement et en envoi atteignent 300 Mo/s. Les appels vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales sont illimités. Vous aurez aussi 10 heures d'appels chaque mois vers l'Algérie si vous en faites la demande. Un décodeur TV 4K vous sera fourni avec 160 chaînes incluses dont 50 en HD. Vous pourrez aussi souscrire à des options comme Netflix, Canal+ ou encore beIN Sports.Enfin, nous terminons avec ce. Vous serez engagé pendant 12 mois.En téléchargement, vous profiterez de 500 Mb/s et en envoi, vous serez à 300 Mb/s. Tous vos appareils (consoles de jeu, ordinateurs, smartphones...) pourront se connecter en même temps sans le moindre ralentissement à signaler. Pas moins de 191 chaînes sont de la partie et 31 replays. L'Assistant Google est intégré à la box et les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine, DOM et les fixes de plus de 110 destinations. La box très compacte embarque 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne ou encore un enregistreur TV de 128 Go.Ce sera tout pour cette sélection bien copieuse. Avec toutes ces informations en votre possession, c'est à vous de jouer !