Forfait mobile : prolongation de l'offre Sosh 50Go pour 9,99€ par mois

Vous avez désormais jusqu'au 16 décembre 2019 à 9h00 pour souscrire sans engagement au forfait mobile Sosh qui offre une enveloppe de 50 Go d'internet. Il est proposé au prix de 9,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser à son tarif normal de 24,99 euros mensuels. En plus des 50 Go de data, l'abonnement permet de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités en France. L'activation de la carte SIM coûte 10 euros, comme généralement chez la concurrence. Vous avez la possibilité de conserver votre numéro actuel. Dans ce cas, l'opérateur se charge de toutes les démarches, vous n'avez besoin de vous occuper de rien !Le principal avantage d'un forfait Sosh, c'est de pouvoir profiter du réseau d'Orange, le meilleur en France , à petit prix. De plus, cette offre est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui se rendent fréquemment à l'étranger puisque l'entièreté des 50 Go de données mobiles peuvent être consommées en roaming depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Depuis ces destinations, vous profitez aussi des appels et SMS/MMS illimités vers la France (et inversement, depuis la France vers ces régions). Le forfait offre aussi les appels en illimité vers les mobiles et les fixes aux États-Unis et au Canada.Pour bien choisir votre forfait mobile, n'hésitez pas à consulter notre dossier comparatif des meilleures offres disponibles actuellement.