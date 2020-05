Forfait mobile : l'offre Free mobile 60 Go à moins de 10 € toujours disponible

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 60 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Un forfait mobile à 9,99 €/mois pendant un an

60 Go pour profiter de la 4G+

Le bon plan du moment, pour les forfaits mobiles, est à retrouver chez Free. L'opérateur, spécialiste des prix cassés, n'est jamais le dernier pour proposer une bonne affaire. En l'occurrence, il s'agit de la série Free 60 Go, sans engagement : en souscrivant avant le 19 mai 2020, vous ne paierez ainsi que 9,99 €/mois pendant un an. Au terme de cette période, le tarif retrouvera son niveau ordinaire, à savoir 19,99 €/mois.Cependant, vous l'aurez noté : l'offre n'implique aucun engagement de votre part. Par conséquent, vous avez la possibilité de rompre votre contrat avant la fin de la première année. Une bonne façon de faire de nouveau jouer la concurrence à ce moment-là.En attendant cette échéance, vous pourrez profiter sereinement d'un forfait illimité complet. Vous serez en mesure d'appeler et d'envoyer des SMS sans compter vers les numéros de France métropolitaine et des DOM. Quant aux MMS, ils seront également illimités au sein de l'Hexagone. De plus, vous pourrez aller sur Internet en 4G+, depuis votre smartphone, grâce à l'enveloppe de 60 Go de données mise à votre disposition par l'opérateur.Enfin, la série Free 60 Go saura également satisfaire les voyageurs. Ces derniers pourront en effet continuer à bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Et pour ces régions, Free mobile octroie chaque mois un volume supplémentaire de 4 Go de data, pour les activités en ligne.Il ne vous reste que quelques jours pour profiter de la série Free 60 Go à 9,99 €/mois la première année. Ensuite, une nouvelle promotion pourrait prendre le relais. Mais sera-t-elle aussi intéressante ?