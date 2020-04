Forfait mobile : l'offre Free 50 Go est toujours disponible à 9,99€

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Free montre une nouvelle fois l'exemple

Un forfait très complet

Avec ce forfait Free Mobile, vous allez faire de réelles économies pendant un an. En effet, au bout de 12 mois, le tarif mensuel repassera à 19,99€. Cependant, vous pourrez toujours esquiver cette hausse puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement. Vous aurez donc la possibilité de résilier votre contrat à n'importe quel moment. Inutile de préciser que cette promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur. De plus, Free vous réclamera 10€ supplémentaires au moment de l'achat pour que vous puissiez recevoir une carte SIM toute neuve. Maintenant, passons au contenu de ce forfait.Il renferme les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS profitent d'un traitement similaire et les MMS doivent se contenter d'être illimités seulement dans l'Hexagone. Comme le nom de l'offre l'indique, 50 Go d'internet en 4G+ seront crédités chaque mois sur votre compte. Avec un tel volume, vous pourrez naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications. Mais nous n'avons pas encore terminé notre tour du propriétaire...Passons aux possibilités qui vous seront données à l'étranger. Ainsi, si vous comptez vous rendre dans un pays européen ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités comme si vous étiez en France. Au sein de ces zones, vous pourrez même utiliser 4 Go d'internet en plus. Vous n'aurez aucun mal à rester en contact avec vos proches. Enfin, dernier point positif, le réseau FreeWifi illimité vous sera ouvert en France métropolitaine.Vous pourrez y accéder en illimité toute l'année avec vos identifiants Free.Bref, ce forfait a vraiment tout le contenu qu'il faut pour un usage à la fois personnel et professionnel. Son prix est très abordable et son enveloppe internet est conséquente. Vous pouvez foncer sans tarder.