Forfait mobile Free : un forfait 50 Go sans engagement à moins de 10€/mois

Free est toujours là pour sauver votre budget

Une offre qui va à l'essentiel

Cette offre mobile est bien évidemment sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier votre forfait mobile Free quand bon vous semblera et c'est plutôt une bonne chose puisque le tarif mensuel augmentera au bout d'un an. En effet, il passera de 9,99€ à 19,99€. Il ne vous restera plus qu'à dénicher un meilleur abonnement à ce moment (la Team Clubic Bons Plans sera là pour vous épauler). Pour en finir avec la modalités, sachez que cette promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur et que vous devrez débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM.Passons au contenu du forfait qui renferme les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS peuvent également être envoyés sans limitation au sein de ces destinations et les MMS le sont uniquement au sein de l'Hexagone. Bien entendu, une enveloppe internet de 50 Go en 4G+ sera à votre disposition tous les mois.À l'étranger, et plus précisément depuis l'Europe ainsi que les DOM, les appels mais aussi les SMS/MMS restent illimités. De plus, vous pourrez utiliser 4 Go d'internet au sein de ces zones. Enfin, terminons sur les options puisque vous pourrez tout de même accéder en illimité au réseau FreeWifi en France métropolitaine. Bref, vous avez l'essentiel pour rester en contact avec l'ensemble de vos proches.Free propose encore une fois un forfait mobile très attrayant au niveau de son contenu comme de son prix. Il est abordable et riche en possibilités en France comme à l'étranger. C'est une valeur sûre qui ne vous décevra pas.