Free continue sa promotion sur son forfait mobile 50 Go à 9,99€/mois

Rappelons à nos lecteurs que ce forfait est sans engagement . Free vous donne donc la possibilité de résilier à n'importe quel moment si vous souhaitez partir chez un autre opérateur. Il est aussi important de noter que l'offre à 9,99€ par mois est valable pendant 12 mois puis passera à 19,99€ par mois. La carte SIM vous sera quant à elle facturée 10€.Passons maintenant à l'offre en elle même. Ce forfait vous octroiera les appels illimités vers les mobiles et les fixes situés en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont eux aussi disponibles en illimité dans les mêmes conditions d'usage. En revanche, vous devrez vous contenter des envois vers l'Hexagone pour les MMS en illimité. Coté Internet mobile, ce forfait à tout pour plaire puisqu'il vous mettra à disposition une enveloppe généreuse de 50 Go en 4G+ chaque mois. De quoi naviguer sur le web, regarder vos séries préférées en streaming ou même jouer au jeux vidéo en ligne. Il ne lésine pas non plus sur les services à l'étranger puisque les appels et SMS/MMS seront illimités depuis l'Europe comme les DOM. A noter aussi que vous pourrez consommer 4 Go d'internet dans ces mêmes destinations. Le réseau FreeWifi en France métropolitaine vous sera également proposé dans le cadre de cette offre pour ne jamais manquer d'une bonne connexion Internet.Cette offre est valable jusqu'au mardi 19 février donc ne tardez pas trop pour en profiter !