Forfait 4G : offre Free 60 Go à 9,99€ de retour pour les Soldes

La série Free 60Go de nouveau disponible

Une offre limitée à un an

Proposant habituellement une enveloppe data de 50 Go, le forfait mobile Free offre actuellement 60 Go d'internet. Le tout pour 9,99 euros par mois, un rapport qualité-prix vraiment intéressant pour qui recherche un abonnement sans engagement. En plus des 60 Go de 4G+, l'utilisateur bénéficie des appels SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les pays membres de l'Union Européenne et les DOM. A l'étranger, il est aussi possible de consommer jusqu'à 4 Go de données mobiles en roaming.Douze mois après la souscription, vous êtes automatiquement basculé vers le forfait premium de Free Mobile. Celui coûte 19,99 euros mensuels (15,99 euros pour les abonnés Freebox). Mais vous bénéficiez de fonctionnalités bien plus intéressantes. Déjà, votre quota de data passe de 60 Go à 100 Go. Suffisant pour télécharger en masse, regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou partager sa connexion. De plus, 25 Go sont disponibles en itinérance depuis plus de 65 destinations à travers le monde. Pour finir, les appels, SMS et MMS sont illimités dans les zones suivantes : Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël et Nouvelle-Zélande.Si malgré tous les atouts de cette offre, vous hésitez encore, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobile sans engagement pour y voir plus clair.