Forfait sans engagement : bientôt la fin du forfait Free mobile 50 Go

Free mobile : l'offre 50 Go prend fin demain !

Un forfait 4G Free très avantageux

Vous avez jusqu'au 5 novembre 2019 pour souscrire à cette offre. Pour ne pas perdre de temps, nous allons récapituler rapidement les avantages de ce forfait Free Pour commencer, rappelons qu'il est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment sans vous ruiner. Cependant, soulignons bien le fait que le montant mensuel de l'abonnement passera à 19,99€ au bout d'un an. Fort heureusement, vous aurez la possibilité de quitter l'opérateur avant la hausse. Seuls les nouveaux clients sont éligibles à cette promotion. De plus, 10€ supplémentaires seront demandés pour la nouvelle carte SIM.Ce forfait Free mobile embarque les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même avantage et les MMS sont illimités uniquement vers la métropole. Comme son appellation l'indique, l'abonnement vous proposera une enveloppe internet de 50 Go en 4G + chaque mois. Si vous dépassez ce seuil, votre débit sera réduit. Avec un tel volume de datas, vous pourrez regarder des vidéos, télécharger des applications et lancer le GPS sans le moindre souci.Nous n'avons pas encore terminé avec ce forfait puisqu'il possède quelques atouts pour l'étranger. Ainsi, les appels comme les SMS / MMS sont encore illimités depuis l'Europe et les DOM. Vous resterez facilement en contact avec vos proches durant vos voyages. Dans ces zones, 4 Go d'internet supplémentaires par mois seront à votre portée. Enfin, le réseau FreeWifi illimité vous sera ouvert en France métropolitaine et l'option Youboox One (une librairie en ligne) pourra être utilisée jusqu'au 31 janvier 2020.L'abonnement Free Mobile 50 Go est vraiment complet et vous accompagnera même au-delà des frontières françaises. Si cela ne vous dérange pas de changer de forfait dans un an pour esquiver la hausse du prix, alors cette offre est parfaite pour vous. Sinon, vous pouvez toujours consulter notre sélection des meilleurs forfaits actuellement en promotion pour dénicher une promotion qui saura combler vos attentes.