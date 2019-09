🔥 Forfait sans engagement Free mobile : l'offre 50 Go à 8,99€ toujours disponible

50 Go à 8,99€/an sans engagement

Le forfait Free 50 Go en détail

Vous avez donc encore quelques heures pour vous lancer et choisir un forfait mobile sans engagement ultra économique. Pour sa grosse enveloppe de 50 Go de data, Free ne demande en effet que 8,99€ par mois. Après souscription, cette offre est valable pendant 1 an. Au-delà d'une année, le forfait augmente et passe à 19,99€ mais, comme il est sans engagement, rien ne vous oblige à rester et à payer le prix fort par la suite. En attendant, pour 12 mois, vous bénéficierez de l'abonnement qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché.Regardons donc d'un peu plus près cette offre éphémère proposée par Free. Mis à part ses 50 Go/mois d'accès à internet en 4 G, le forfait propose les appels vers les fixes comme vers les mobiles en illimité, en France et dans les DOM, à l'exception de Mayotte. Les SMS et MMS sont aussi en accès illimité en France métropolitaine. Vous pourrez également envoyer autant de SMS que vous le souhaitez vers les DOM.Si vous partez en vacances ou que vous effectuez un déplacement professionnel en Europe ou dans les DOM, tous vos appels ainsi que tous vos SMS/MMS seront en illimité. Toujours depuis ces mêmes destinations, l'offre Free mobile à 8,99€ comprend également 4 Go d'internet par mois, cette fois-ci en 3 G.N'attendez plus pour profiter d'un forfait économique qui vous permettra de surfer sans penser à votre consommation de data !