Sélection de cadeaux de Noël de dernière minute : Retrait en magasin Boulanger via Rakuten

Si votre hotte n'est pas encore remplie de tous les cadeaux nécessaires pour combler vos proches, ne paniquez pas, il reste quelques solutions. Rakuten et Boulanger s'allient pour vous proposer de commander vos achats en ligne sur le premier et de les retirer gratuitement en magasin chez le second !En plus de ce fonctionnement très pratique qui vous permettra d'offrir à temps de superbes cadeaux, Rakuten lance une offre promotionnelle de Noël. L'enseigne fait ainsi bénéficier ses 4 000 premiers clients du jour de 5 € de réduction pour toute commande égale ou supérieure à 29 €. Pour en profiter, il faudra simplement inscrire le code RAKUTEN5 dans la case dédiée, juste avant de procéder au paiement. Si votre panier dépasse les 299 €, c'est cette fois un coupon de 30 € de remise que vous pourrez utiliser sur votre commande, si vous avez la chance de faire partie des 700 premiers clients de la journée. Pour activer la promotion, il suffira de composer le code RAKUTEN30 avant de passer en caisse.Comme d'habitude sur Rakuten, chaque achat vous permet de bénéficier d'une remise sur la commande suivante. Pour chacun des produits que l'on va tout de suite vous présenter, nous vous indiquerons le montant de votre chèque cadeau à utiliser sur le site de Rakuten.Sans plus tarder, voici notre sélection de Noël de dernière minute qui devrait vous permettre de gâter comme il se doit vos amis ou votre famille.Le premier produit que nous vous présentons est un cadeau joker. C'est en effet un objet high-tech qui peut convenir à tout le monde et avec lequel vous serez sûr de faire plaisir... vous avez deviné ? Il s'agit de la sublime enceinte bluetooth JBL Flip 5, actuellement vendue à seulement 124,99 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN5. En plus de ce petit prix, vous recevrez la coquette somme de 20,90 € à dépenser sur votre panier suivant.La JBL Flip 5 est un excellent modèle qui fonctionne en bluetooth à une portée de 10 mètres. L'enceinte offre une autonomie impressionnante de plus de 12 heures et libère un son riche et profond. Destinée à être transportée partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, la JLB 5 est un produit solide qui répond à la norme d'étanchéité IPX7 et peut donc aller sous l'eau jusqu'à un mètre de profondeur.Passons à présent à un cadeau plus ciblé, destiné aux amateurs de sensations fortes et autres sportifs passionnés. Pour rendre hommage à ces aventuriers de temps modernes, offrez-leur de superbes images de leurs exploits grâce à l'action cam GoPro Hero 8 Black accessible à 349 € via le coupon RAKUTEN30. En achetant aujourd'hui cette caméra portable, vous recevrez un coupon de pas moins de 60,64 € !La GoPro Hero 8 est un modèle ultra performant qui embarque un stabilisateur d'images, l'Hypersmooth 2.0, à la qualité tout simplement irréprochable, pour des films plus nets et fluides que jamais. Cet appareil ne nécessite pas d'avoir des compétences spécifiques, il peut ainsi être mis entre toutes les mains grâce à des options clés qui sont pré-enregistrées. La Hero 8 est une caméra à la pointe de la modernité qui se contrôle via un écran tactile, offre la qualité de l'Ultra HD (4K), dispose de la commande vocale, se connecte en Wi-Fi comme en bluetooth, embarque une prise en rafale de 30 ips et peut bien sûr aller sous l'eau... bref, un appareil high-tech qui a tout pour lui !On reste dans le domaine des nouvelles technologies avec un nouveau produit très sophistiqué, cette fois principalement dédié aux amateurs de jeux vidéo. Découvrez vite le casque VR Oculus Quest, vendu en ce moment à 429,99 € (après la remise de 30 € via le code RAKUTEN30). Une fois votre commande validée, vous recevrez un chèque d'un beau montant de 72 € qui vous permettra de vous faire plaisir sur le site de Rakuten lors d'une prochaine commande.Le casque VR Oculus Quest est un accessoire simple à utiliser et d'un très bon rapport qualité-prix. Il est équipé de deux écrans d'une résolution de 1440 x 1600 pixels chacun pour un champ de vision à 110° et une fréquence d'affichage de 72 Hz. Il embarque un processeur Snapdragon 835 à 8 cœurs et une mémoire vive de 4 Go. Côté autonomie, le casque de réalité virtuelle dispose d'une batterie d'une capacité de 3 648 mAh.Revenons à présent à des cadeaux qui intéresseront un public plus large et qui sont également plus abordables en termes de prix. Voici donc une nouvelle enceinte connectée, l'Amazon Echo Dot, disponible au prix de 24,99 € sur le site de Rakuten. C'est une remise de 5 €, obtenue via le code RAKUTEN5, qui s'applique sur ce produit. Vous recevrez également un petit cadeau de 4,80 € que vous pourrez utiliser sur votre prochain achat Rakuten.L'Amazon Echo Dot s'utilise avec Alexa qui deviendra votre nouvelle meilleure amie et lancera pour vous toutes vos musiques préférées via Spotify, Deezer ou encore Amazon Music. L'enceinte bluetooth dispose de 4 microphones et d'un haut-parleur intelligent. Elle est équipée d'une sortie stéréo de 3,5 mm. Légère (300 g seulement) et d'une taille idéale, sa jolie forme tout en rondeur s'intégrera parfaitement à votre intérieur.