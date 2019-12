Offre Noël Cdiscount : TV LED 32" Full HD Hitachi avec Alexa, Netflix, YouTube et Prime à 229,90€

Une télé à petit prix pour Noël

Lancez vos applications favorites

La fin d'année ne rime plus avec "se ruiner" grâce à cette bonne affaire proposée par Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous permet de récupérer votre colis gratuitement à un point retrait. Sinon, comptez 6,99€ de frais de port pour une livraison à domicile. Vous pouvez également opter pour le règlement en quatre fois, soit 58,85€ au moment de l'achat puis 58,84€ par mensualité. Voilà qui est excellent pour ne pas trop impacter votre budget. Les adhérents Cdiscount à volonté pourront recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré. Un essai gratuit est à votre disposition puis la première année vous coûtera seulement 29€. Au moins, vous serez sûr d'avoir votre TV pour Noël.Le téléviseur Hitachi possède un écran LED Full HD avec une diagonale de 32 pouces (soit environ 81 centimètres). Autres statistiques importantes, la luminosité minimale de la dalle s'élève à 250 cd/m² et le temps de réponse est de 8 ms. Ce modèle embarque aussi plusieurs fonctionnalités comme l'enregistrement simultané ou décalé de vos programmes ou encore un mode hôtel pro. C'est assez classique mais la qualité est clairement au rendez-vous malgré le petit prix de cette TV qui cache d'autres particularités.En effet, vous pourrez connecter le téléviseur à internet en passant le Wi-Fi. Puisqu'il s'agit d'une Smart TV, vous aurez ensuite la possibilité de regarder des programmes grâce à Netflix, Prime Video ou encore YouTube. Ce modèle est aussi compatible avec Alexa. Pour terminer, faisons le point sur les connectiques. Il y a trois ports HDMI, une péritel, un port USB, un Ethernet, une sortie casque et une audio numérique optique. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le Bluetooth pour connecter vos différents périphériques.Ce téléviseur signé Hitachi fait dans le classique mais avec un tout petit prix. La TV est plutôt simple mais néanmoins très efficace pour la plupart des usages. Encore quelques clics et elle est à vous !