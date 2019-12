Transportez vos photos et vidéos facilement grâce à cette clé USB PNY 512Go à 58,80€ chez Rakuten

Un rapport qualité/prix excellent

Des performances de haute volée

Nous nous rendons chez Rakuten pour ce bon plan. Le site met à votre disposition la livraison gratuite et vous versera une remise de 2,94€ utilisable sur un futur panier. Il sera tout de même nécessaire de se montrer patient puisque le traitement de la commande mettra environ 16 jours à être effectué par le vendeur. Cependant, un tel produit mérite bien un peu de patience. La garantie est valable pendant deux ans. Vous savez tout au sujet des modalités de cette promotion, passons maintenant aux caractéristiques de cet appareil qui saura se montrer utile.La clé USB PNY dispose d'une capacité de stockage de 512 Go. Avec autant d'espace, vous pourrez y placer une multitude de photos, vidéos et autres fichiers très volumineux. L'interface de ce modèle est en USB 3.1. Vous aurez donc la possibilité de transférer vos données rapidement depuis n'importe quel ordinateur. Cet exemplaire fonctionne avec les systèmes d'exploitation macOS 8.6 ou plus récent, Linux Kernel 2.4 ou supérieur et sous l'ensemble des éditions Windows.Repartons du côté des chiffres pendant quelques instants en précisant que la vitesse de lecture de la clé s'élève à 80 Mo/s et 20 Mo/s en écriture. Elle est également dotée d'un connecteur rétractable qui sera à l'abri des chocs. Globalement, cet exemplaire signé PNY est vraiment robuste et facilement transportable. Bref, vous l'avez compris, ce produit figure parmi les meilleurs du marché à l'heure actuelle.Avec cette clé USB PNY 512 Go, vous pourrez stocker un maximum de données. Ces dernières seront en sécurité tant la construction de la clé est impeccable. Voilà une promotion que vous ne devez surtout pas rater.