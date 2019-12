J-4 avant Noël : smartphone Xiaomi Redmi Note 8T à 161,93€ au lieu de 199,99€

Le Xiaomi Redmi Note 8T est en promotion

Un rapport qualité-prix d'enfer

Avec une baisse d'une vingtaine d'euros, le smartphone passe à seulement 161,93 euros chez Fnac, un très bon prix étant donné ses prestations. Il s'agit du modèle avec 64 Go d'espace de stockage, double SIM et coloris bleu minuit. La livraison est gratuite pour la France métropolitaine mais comptez entre 8 et 12 jours ouvrables pour recevoir votre colis. Celui-ci ne pourra par conséquent pas être placé sous le sapin et ouvert le 25 décembre. Le mobile est garanti deux ans comme le prévoit la législation européenne en la matière.C'est l'une des marques de fabrique de Redmi, sous-marque de Xiaomi : proposer des smartphones bien équipés à tarif contenu. Le Note 8T en est une nouvelle fois la preuve avec une fiche technique particulièrement sexy pour un appareil à un poil plus de 160 euros. On retrouve un écran LCD de 6,3 pouces, définition FHD+ 2340 x 1080 pixels et ratio 19,5:5 pour l'affichage. Une encoche waterdrop vient abriter le capteur photo frontal de 13 mégapixels et ouverture f/2.0. A l'arrière, on a droit à un quadruple capteur photo composé d'un module principal de 48 MP et f/1.8, d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP et f/2.2, d'un macro objectif de 2 MP et f/2.4 et d'un capteur de profondeur de 2 MP et f/2.4.Les performances sont confiées à un SoC Snapdragon 665 de Qualcomm gravé en 11nm, épaulé par 4 Go de RAM pour la gestion des tâches. Sa batterie de 4000 mAh lui permet d'offrir une très bonne autonomie et sa compatibilité avec la recharge rapide 18W de remonter rapidement pour garantir plusieurs heures d'utilisation en quelques dizaines de minutes de charge. Côté interface, c'est MIUI 10 basé sur Android 9 Pie qui est de la partie. Une mise à jour vers MIUI 11 (Android 10) est prévue. Pour l'authentification, vous retrouverez le lecteur d'empreintes au dos.Pour en savoir plus sur le mobile, nous vous invitons à consulter notre test du Redmi Note 8T