Un beau cadeau de Noël pour des enfants : Lunii, la fabrique à histoires à 49,99€ chez Amazon

Un objet adapté aux plus jeunes

Une multitude d'histoires à découvrir

La Fabrique à histoires est un objet connecté ludique qui s'adresse aux enfants dès trois ans. Le gros point positif de cette boîte à histoires est qu'elle demande à l'enfant de déterminer lui-même les éléments qui lui seront racontés parmi un éventail de propositions. Concrètement, l'enfant aura à choisir le personnage principal du récit, mais aussi un compagnon, le lieu de l'action et un objet. Il sélectionnera ces éléments simplement en utilisant les petites mollettes intégrées sur le transistor connecté. Interactif et sans écran, cet outil est donc particulièrement adapté aux plus petits qui ne deviennent pas des consommateurs passifs mais qui sont, au contraire, réellement acteurs de l'histoire qui leur est racontée.La Fabrique à histoires comporte ainsi 48 possibilités différentes de récits. Pour enrichir ce premier lot d'aventures (qui comprend en plus 6 histoires "Douce Nuit") vous pourrez vous rendre sur le Luniistore pour acheter et télécharger des dizaines et des des dizaines d'autres récits.Le petit appareil a été pensé pour que l'enfant puisse l'utiliser de façon autonome et qu'il puisse écouter seul une histoire lorsqu'il en a envie. Il est donc très simple d'utilisation et arbore un design doux et joyeux. Lorsqu'une histoire est racontée, des images en lien avec la narration font leur apparition sur le transistor.La batterie de la Fabrique à histoires offre une capacité de 10 heures et se recharge ensuite via un câble micro-usb inclus dans le pack. Il peut être connecté sur PC et Mac pour y transférer de nouvelles histoires.La Fabrique à histoires de Lunii est une excellente idée de cadeau accessible à petit prix sur Amazon. Notez que le site américain vous offre les frais de port et vous garantit une livraison avant Noël.