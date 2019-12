Idée cadeau de Noël : PS4 Pro 1 To à 289,99€ + Fallout 76 et Death Stranding offert

La meilleure PS4 sacrifie son prix

Deux jeux pour tout le monde !

C'est encore une fois la Fnac qui se charge de ce bon plan extrêmement intéressant. L'enseigne vous propose de retirer gratuitement la commande en magasin ou bien de la recevoir à domicile. À l'heure actuelle, il est toujours possible d'être livré avant Noël (mais faites vite). Les adhérents Fnac+ sont bien plus tranquilles puisqu'ils recevront leur colis chez eux sous un petit jour ouvré. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit qui pourrait être très utile durant cette période cruciale de l'année. La promo est valable jusqu'au 22 décembre minuit. Suite à cet achat, vous aurez la possibilité de bénéficier d'une remise sur Call of Duty: Modern Warfare. Ajoutez le au panier en même temps que la console pour l'obtenir à 39,99€.Le pack comprend une PS4 Pro dotée d'un disque dur 1 To. Il s'agit de la console la plus puissante fabriquée par Sony. Elle peut faire tourner certains jeux en 4K-HDR sur les téléviseurs compatibles. Notez aussi que la résolution de l'image peut être améliorée sur une TV Full HD en activant le mode multi-échantillonnage depuis le menu de la console. La PS4 Pro permet au joueur de profiter de la meilleure expérience de jeu possible. Cette machine est aussi plus volumineuse et forcément plus chère que la version Slim.Mais la Fnac ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, deux titres sont offerts avec cette PS4 Pro. Pour les obtenir gratuitement, vous devez impérativement les placer dans votre panier avec la console. Dans le cas contraire, la réduction ne s'appliquera pas. Les jeux concernés par ce bon plan sont le MMO Fallout 76 et l'excellent Death Stranding signé Hideo Kojima. Ne passez surtout pas à côté de ce geste magnifique opéré par l'enseigne française. Enfin, une manette Dualshock 4 est incluse dans le pack.La Fnac fait une nouvelle fois preuve d'une grande générosité. Vous aurez à votre dispositions deux jeux qui vous occuperont pendant de nombreuses heures. De plus, vous serez équipé pour accueillir les titres les plus attendus de 2020 commeou encore. Foncez !