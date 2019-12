Les 7 jours Xiaomi : toutes les promos Xiaomi chez Cdiscount

Les promotions Xiaomi de Noël sur Cdiscount

Xiaomi, le constructeur chinois qui monte



Des gammes de produits pour tous les usages



Des prix toujours plus bas juste avant les fêtes



Dans une semaine nous serons enfin le 25 décembre ! Vous allez recevoir et offrir de nombreux cadeaux à tous vos proches, et à coup sur leur faire plaisir grâce à des produits de grande qualité. Et en matière de qualité, Xiaomi est une valeur sure pour offrir des présents qui raviront à la fois les membres de votre famille les plus geeks, mais également les plus néophytes en technologie avec des produits tout simplement très pratiques.Pour ce Noël 2019, Cdiscount, le célèbre vendeur en ligne français a mis un coup de projecteur sur les produits Xiaomi et vous propose de nombreuses remises sur une très large sélection consacrée au constructeur. Et pas besoin de vous rendre sur le site pour les dénicher, nous vous proposons de la découvrir dès à présent !Xiaomi n'est plus un nom inconnu aujourd'hui en France. La marque s'est lancée officiellement dans l'Hexagone au printemps 2018, mais était disponible depuis bien longtemps grâce aux différentes plateformes d'importation. Les initiés n'ont jamais tari d'éloges pour vanter les mérites de ces produits et convertir leurs proches aux appareils de la marque.Mais qui est Xiaomi précisément ? Pour résumer, la marque peut se présenter comme l'Apple chinois. En effet, le constructeur n'hésite pas utiliser toutes les ficelles et les codes de communication employés par la marque américaine. Mieux encore, Xiaomi a ouvert en Chine mais également en Europe des points de vente qui ressemblent trait pour trait à des Apple Store, des tables en bois à la décoration très épurée en passant par les t-shirts des vendeurs. On s'y laisserait presque prendre.Mais pourtant Xiaomi n'est pas Apple. Si cette dernière propose des produits haut de gamme, avec les tarifs qui vont avec, le chinois se positionne lui sur un créneau différent : proposer la meilleure qualité possible à un prix très bas. La gamme de produits conçue par Xiaomi va bien au delà des simples smartphones, et comprend un ensemble d'accessoires et de solutions destinées à répondre à tous les besoins des consommateurs, en terme de navigation web, de consultation de contenus mais également d'énergie ou de transport. Une caverne d'Ali Baba pour tous les amoureux de technologie.Dans le détail, Xiaomi propose en France en premier lieu une large gamme de smartphones. Cela reste l'activité principale du groupe et la raison pour laquelle il est connu internationalement. Les appareils de la marque intègrent les meilleurs composants du marché et certains haut de gamme rivalisent avec les appareils les plus connus de marques américains ou coréennes, pour deux à trois moins cher sur certaines références.Xiaomi s'est également attelé à réaliser des smartphones de milieu de gamme, un peu moins performants même si cela reste plus que confortable pour naviguer sur le web et communiquer avec ses amis, et armés des meilleures optiques photo pour des clichés en très haute résolution et au superbe piqué d'image.En plus des téléphones, Xiaomi est également connu pour sa Mi Box, une box TV sous Android qui permet d'accéder à toutes les plateformes de streaming et de très nombreuses applications disponibles sur le Google Play Store. L'appareil possède également des ports USB permettant de brancher des supports de stockage et de lire tous vos films et toutes vos séries, jusqu'en qualité 4K.Xiaomi fait également beaucoup pour la mobilité dans les grandes villes et propose son propre modèle de trottinette électrique. Pensée pour les citadins, ce moyen de transport très pratique et très abordable vous permet d'éviter les bouchons et les transports en commun bondés, tout en gagnant un temps précieux lors de vos déplacements.Enfin, Xiaomi propose une quantité tout simplement phénoménale d'accessoires en tout genre, comme des batteries externes pour recharger à la fois votre smartphone ou vos différents appareils mobiles et rester connecté tout au long de la journée. Le constructeur propose également des écouteurs Bluetooth, ou des bracelets d'activité pour rester en forme tout au long de l'année, et faire un cadeau de Noël qui se transformera en bonne résolution de 2020.Si vous choisissez un produit Xiaomi pour l'offrir à l'un de vos proches, ou tout simplement pour vous faire plaisir, vous avez l'opportunité de choisir la meilleure qualité possible au prix le plus doux pour votre budget, déjà bien conséquent.Mais Cdiscount a décidé, pour ces tous derniers jours avant les fêtes, de pousser les prix encore un peu plus bas et de proposer de belles remises sur un large choix d'appareils Xiaomi. Vous pouvez commander tout un choix d'appareils à un prix vraiment très doux, sans faire de concessions sur la qualité. Vos proches bénéficieront tout simplement de la meilleure technologie disponible, et ce sans vous ruiner.Le site de vente en ligne vous propose également d'éviter les magasins bondés, les files d'attente insupportables et les transports en commun en réalisant vos commandes simplement depuis votre canapé. Vous pouvez en trois clics seulement remplir votre liste, valider votre panier et vos différents produits Xiaomi vous seront livrés chez vous ou dans un point relais à proximité.Mais ne tardez pas trop, les différents services de livraison sont, comme de tradition, surchargés avec les fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas le seul à passer par le web pour terminer vos courses de Noël et nous vous invitons à passer rapidement commande pour être surs d'être livrés à temps avant le passage du Père Noël et éviter que l'un des membres de votre famille ne se retrouve sans cadeau le 25 décembre.Voilà, vous savez désormais tout sur Xiaomi et ses produits incroyables. C'est le moment de profiter des offres Cdiscount pour équiper vos proches au meilleur prix. Ils vous remercieront chaudement, on en fait le pari !