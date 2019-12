Offre de Noël à la Fnac, une Xbox One S avec 6 jeux dont Star Wars et 2 manettes à 249,99€

Le pack gaming ultime !

De quoi passer l'hiver bien au chaud

Direction la Fnac pour ce bundle des plus généreux en terme de contenu. L'enseigne française garantie la livraison à domicile gratuite avant Noël. Vous pouvez aussi choisir de retirer la commande sans frais supplémentaires en magasin. Il va tout de même falloir se dépêcher puisque cette réduction est uniquement valable jusqu'au 20 décembre à 15h00. Sachez aussi que le jeuet une chaussette de Noël Xbox sont offerts. Pour cela, vous devez ajouter ces deux produits ainsi que le pack à votre panier. De plus, une remise de -10% sera appliquée si vous décidez d'acheter un siège gaming en même temps.Le pack en question renferme une Xbox One S équipée d'un disque dur 1 To. La console de Microsoft dispose d'un lecteur Blu-ray 4K qui vous permet de lire des jeux en Full HD et de visionner des films en 4K. Le stockage important de la machine vous donnera la possibilité de télécharger un maximum de titres depuis la boutique de la marque américaine. Précisons aussi que deux manettes officielles sont de la partie. Vous pourrez donc directement jouer avec un ami en local.Mais ce n'est bien évidemment pas le seul avantage de ce pack. En effet, 6 jeux ont été inclus avec la console. Ainsi, vous aurez à votre disposition des copies physiques de(via l'offre mentionnée précédemment) et. Ce dernier vous permettra de replonger dans l'univers créé par George Lucas juste avant d'aller au cinéma pour l'épisode IX. Enfin, 3 mois d'abonnement au Xbox Live Gold (pour jouer en ligne et obtenir des jeux gratuits chaque mois) sont aussi d'actualité.Vous trouverez difficilement mieux dans le domaine du jeu vidéo pour Noël. Ce pack a plus que le nécessaire pour offrir des heures de divertissement à son heureux détenteur. Ne passez pas à côté de ce bon plan !