Promo de Noël chez Cdiscount avec le casque Bose QuietComfort II à 234€

Un casque ultra high-tech

Une bonne autonomie et un confort garanti

Le QuietComfort II de Bose est un casque d'une excellente qualité qui dispose d'une technologie de réduction de bruit active de dernière génération. Peu importe où vous vous trouvez, les sons de votre environnement ne seront pas un problème, puisqu'ils ne pourront tout simplement pas atteindre vos oreilles si vous en avez décidé autrement. Pour vous permettre de gérer au mieux votre écoute, trois niveaux de réglages sont ainsi disponibles.En plus de vous offrir une écoute parfaitement adaptée, ce casque bluetooth est équipé de l'assistant vocal Google. Grâce à ce service, plus besoin de sortir votre smartphone de votre poche, vous pouvez lancer votre musique, écouter vos SMS et obtenir toutes les informations que vous souhaitez simplement en parlant au Google Assistant.Le casque QuietComfort II est un appareil high-tech bien conçu qui propose un son riche et profond, quel que soit le mode de réduction de bruit choisi. Côté endurance, l'accessoire dispose d'une belle autonomie de 20 heures et se recharge pour 2h30 en seulement 15 petites minutes. La marque américaine Bose accorde une attention toute particulière au confort de ses appareils. Le casque QuietComfort II est équipé de coussinets ultra moelleux et d'un arceau très doux. Il peut ainsi s'utiliser des heures durant sans qu'aucune gêne ne vienne gâcher votre plaisir d'écoute. Ce casque bluetooth est également doté d'une prise jack 3,5 mm. Il est compatible avec votre iPhone, iPad, iPod, ou votre smartphone Android.Faites vous plaisir avec ce casque moderne et très qualitatif, vendu à seulement 234 € sur Cdiscount. Aucune inquiétude à avoir concernant les délais de livraison, l'entreprise bordelaise s'engage à vous faire parvenir le QuietComfort II avant Noël.