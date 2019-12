Idée cadeau de Noël : disque dur externe Seagate 4 To à 89,99€

Pour supporter une vague de données

Un disque dur qui a de l'énergie à revendre

C'est le site Cdiscount qui s'occupe de mettre en vente ce produit. L'enseigne bordelaise spécialisée dans la vente en ligne propose une fois encore le paiement en quatre fois. Comptez un premier règlement d'une valeur de 23,04€ et trois autres de 23,03€. À l'heure actuelle, la livraison est gratuite et garantie avant Noël. Si vous êtes abonné au service Cdiscount à volonté, vous recevrez le colis sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. D'autres avantages comme la presse illimitée et des remises exclusives sont de la partie. La garantie de ce produit est valable pendant deux ans.Le disque dur fabriqué par Seagate dispose d'un espace de stockage de 4 To. Avec autant d'espace, vous pourrez y stocker des jeux vidéo, des photos et une multitude de vidéos. Rappelons aussi qu'il s'agit d'un modèle externe compatible avec tous les PC Windows et Mac. La boîte comprend aussi un câble USB 3.0 de 46 centimètres, le logiciel de sauvegarde Seagate Toolkit et un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour vos photos.Au niveau des performances de ce modèle, il bénéficie d'un débit de transfert de 5 Gb/s en USB 3.0 et 480 Mo/s en USB 2.0. La conception du disque dur est à la fois élégante et robuste. Sachez aussi que grâce au logiciel Seagate Toolkit, vous aurez la possibilité d'effectuer des sauvegardes automatiques et d'en programmer certaines. Bref, vous l'avez compris, ce pack contient tout le nécessaire pour une expérience d'utilisation optimale.Ce disque dur externe Seagate 4 To profite actuellement d'un rapport qualité / prix exceptionnel. Il est parfait pour accueillir tous vos fichiers et il affiche aussi des performances excellentes à tous les niveaux. Voilà une belle idée cadeau pour les fêtes de Noël.