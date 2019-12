Idée cadeau de Noël : Console Xbox One S 1 To avec le jeu Gears 5 à 174,99€ chez Rakuten

Pour un Noël classé X

Nous sommes chez Rakuten pour cette bonne affaire. Précisons d'entrée de jeu que le site a fait une petite erreur en mettant des visuels de la Xbox One X sur la page du produit alors qu'il s'agit bien d'une Xbox One S. Notez que la livraison à domicile se fera rapidement mais que vous devrez débourser 13,89€ supplémentaires en frais de port. Pour faire baisser le prix de la console à 174,99€, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider la commande : RAKUTEN5. Une remise d'une valeur de 18€ sera utilisable sur un prochain panier. Enfin le paiement en quatre fois (soit 44,99€/mois) est d'actualité, tout comme le règlement en cinq fois (soit 37,39€ par échéance).Cette console Xbox One S est équipée d'un disque dur 1 To. Ce modèle peut à la fois lire les jeux au format dématérialisé et physique (contrairement à la Xbox One S All Digital). Autre bon point, la machine est équipée d'un lecteur Blu-ray 4K. Vous pourrez donc regarder des films en Ultra HD sur un téléviseur compatible avec cette définition. Bien entendu, une manette officielle est aussi inclus dans le pack en question.Toute la saga Gears of War (épisodes 1 à 5) est offerte avec ce Bundle. Chaque jeu est disponible sous la forme d'un code de téléchargement. Vous y trouverez notamment Gears 5, le dernier opus en date. Ce blockbuster vidéoludique possède des graphismes époustouflants, une campagne solo haletante et du contenu multijoueur à foison. Il s'agit d'un des meilleurs jeux de cette année 2019. Enfin, un mois d'abonnement aux services Xbox Live Gold et Xbox Game Pass est offert. Le Game Pass vous permettra de télécharger plusieurs centaines de jeux en illimité sur toute la durée de votre souscription.La Xbox One S est la console la plus abordable du marché à l'heure actuelle. Elle possède un catalogue de jeux varié et des services de grande qualité. Voilà une belle manière d'entrer dans le monde du gaming sans se ruiner.