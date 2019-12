Meilleur rapport qualité/prix chez Dyson ? Cyclone V10 Motorhead à 379,99€ au lieu de 449,99€ chez Rakuten

La qualité Dyson à prix bas

Une puissance digne d'un aspirateur traîneau

Entre les aiguilles du sapin sur le sol, les décorations de Noël un brin poussiéreuses et les allées et venues de vos invités, une chose est sûre, la période des fêtes ne laissera pas de répit à votre aspirateur ! Pour qu'aspirer ne soit plus une corvée mais se fasse de façon rapide et efficace, misez sur un aspirateur qui a de la ressource. Pour cela, les grandes marques de l'électroménager restent des valeurs sûres et, parmi celles-ci, Dyson est sans nul doute une véritable référence.L'aspirateur balai Cyclone V10 Motorhead est aujourd'hui vendu 15 % moins cher que d'ordinaire, une bien jolie remise pour un article Dyson. En plus de cette réduction, le site vous offre 19 € en bon d'achat. Une somme à dépenser sur Rakuten dès votre prochaine commande.Le pari de Dyson sur le Cyclone V10 Motorhead est simple : offrir le confort, la légèreté et la facilité d'utilisation d'un aspirateur balai avec la puissance et la capacité de collecte d'un aspirateur traîneau. Le défi est largement relevé, puisque l'appareil est le plus puissant des aspirateurs balais et bénéficie d'un bac à saleté 40 % plus important que les autres aspirateurs de ce type.La tête du Cyclone 10 peut être détachée pour une utilisation ciblée, par exemple pour aspirer des miettes sur votre canapé ou pour nettoyer le panier du chien. Son collecteur particulièrement hygiénique vous permet de vider la poussière recueillie sans toucher au contenu du bac. L'aspirateur Dyson est efficace pendant une heure d'aspiration. Il se range sur sa station d'accueil qui se charge de réalimenter l'appareil.Simplifiez-vous la vie avec cet aspirateur pratique et ultra puissant en ce moment à moins de 380 € sur Rakuten.