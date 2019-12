Top 10 des meilleures idées cadeaux de Noël chez Amazon

Nos 10 idées de cadeaux pour Noël chez Amazon

Si la magie de Noël met des paillettes dans les yeux des plus jeunes, cette fête peut vite devenir un casse-tête pour les parents. En effet, il n'est pas toujours évident de trouver le cadeau parfait en adéquation avec les attentes de chacun en cette fête de Noël. Puisque vous êtes sur Clubic, nous allons vous proposer les meilleurs produits high-tech à retrouver sous le sapin et qui feront plaisir à coup sûr. Pour cela, nous nous sommes rendus chez Amazon. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne a beaucoup de choix dans ses rayons virtuel, alors nous allons vous aider à y voir plus clair dans cet article. Il est temps de passer à la liste des produits sélectionnés.Il y en a clairement pour tous les goût et tous les budgets. Vous y trouverez des jeux vidéo, des enceintes connectées, des écouteurs et bien plus encore. Comme toujours, pensez à bien lire la page de chaque produit afin de tout savoir concernant les modalités de paiement et les frais de livraison. Voici les 10 appareils que nous avons gardé pour les besoins de cet article.Si les éternels jouets ont toujours la cote chez les enfants, un adolescent ou un adulte vous demandera peut-être un appareil high-tech à Noël. Dans cette sélection, nous avons par exemple regroupé des enceintes portables. Elles sont parfaites pour écouter de la musique en déplacement. Une fois un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté en Bluetooth, les morceaux seront directement diffusés par l'enceinte. C'est une gamme d'appareils vraiment très en vogue et c'est pour cela que nous avons regroupé les meilleures marques dont JBL, Ultimate Ears ou encore Amazon.Ce n'est pas tout puisque les jeux vidéo sont aussi à l'honneur. La Nintendo Switch sera sans doute la console la plus plébiscitée à Noël et c'est pour cette raison que deux excellents jeux à destination de la machine de la marque japonaise se sont retrouvés dans notre liste. Luigi's Mansion 3 et Mario Kart 8 Deluxe sont parmi les titres les plus amusants actuellement disponibles sur cette console. Bien entendu, il en existe beaucoup plus. Les autres consoles (PS4 et Xbox One) accueillent également des jeux d'exception, alors n'hésitez pas à parcourir Amazon pour les trouver.Enfin, nous allons aussi faire une halte sur les smartphones. En cette fin d'année, des exemplaires très performants peuvent être bradés par la marque à laquelle ils appartiennent ou par le site qui les commercialise. Ce n'est pas pour rien si le Xiaomi Redmi Note 7 est présent dans cet article. N'oublions pas non plus les casques audio puisque celui conçu par TaoTronics bénéficie d'un rapport qualité / prix exceptionnel pour Noël. Bref, il y a vraiment de tout, même pour les budgets les plus limités.Le site américain spécialisé dans la vente en ligne fera tout pour faciliter l'enregistrement de vos commandes durant cette période charnière de l'année. Par exemple, vous aurez toujours à votre disposition la livraison gratuite à domicile en France métropolitaine (à partir de 25€ d'achat) et le paiement en quatre fois sur les produits les plus onéreux. Pour cette dernière option, vous aurez uniquement à remplir un petit formulaire juste avant de procéder au règlement. La réponse sera instantanée donc vous n'aurez pas à patienter. Parfois, Amazon proposera aussi des assurances supplémentaires sur les appareils qui peuvent être susceptibles de tomber en panne. Bien évidemment, il s'agit d'une option qui n'est pas obligatoire.Aussi, nous recommandons aux clients du site d'activer leur abonnement au service Amazon Prime. Vous pourrez profiter d'un essai gratuit de 30 jours ou bien la somme de 49€ pour une année de souscription vous sera demandée. Cette formule premium vous permettra de recevoir vos commandes sous un seul jour ouvré. Les avantages ne s'arrêtent pas là puisque vous aurez accès à la plateforme de streaming Prime Video ainsi qu'à Amazon Music. De retour sur le site marchand, vous serez mis au courant des dernières ventes flash en priorité.Vous l'aurez compris, détenir un compte Amazon Prime est presque primordial. Avec un tel abonnement, vous êtes certain de recevoir vos cadeaux de Noël dans les temps. En effet, les colis peuvent parfois prendre du retard durant cette période de l'année où la demande est très forte. Il est donc essentiel de prendre les devants pour éviter les mauvaises surprises. Quoi de pire que de ne pas recevoir vos commandes pour Noël ?! Amazon Prime est la solution.Vous avez du mal à trouver une bonne idée de cadeau de Noël ? Vous avez un budget confortable pour lui offrir le plus beau cadeau possible, ou un budget plus serré pour un petit cadeau pas cher mais original ? Pas de panique, à l'approche des fêtes, nos chasseurs de bons plans vous aident à trouver le cadeau idéal à mettre sous le sapin de Noël. Si vous cherchez des idées de cadeaux, n'hésitez pas à consulter notre Guide d'achat Noël 2019 et notre page Bons Plans dédiées aux idées de cadeaux de Noël.Vous trouverez forcément quel cadeau idéal à offir pour être sûr de faire plaisir et gâter toute votre famille. Coffrets, cadeaux insolites ou encore personnalisable, nous vous facileterons la vie pour choisir le parfait cadeau pour un Noël original !Il ne vous reste plus qu'à profiter de notre sélection pour dégotter la perle rare qui répandra la joie chez vous le 25 décembre prochain. Repassez régulièrement sur Clubic pour découvrir toujours plus d'idées et de bons plans pour cette fin d'année.